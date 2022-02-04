PTT 15 bin personel alımı başvuruları başladı mı? PTT gişe, büro memuru ve dağıtıcı alımı başvuruları ne zaman, hangi tarihte?

PTT 15 bin personel alımı başvuruları başladı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. PTT'nin 2022 yılında gişe memuru, dağıtıcı eleman ve daha bir çok kadroda olmak üzere toplamda 15 bin personel alımı yapması bekleniyor. Kurum tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. 2022 yılına girdiğimiz süreçte alım için sorgulamalar sürüyor. İşte, PTT 15 bin personel alımı başvuruları başladı mı? PTT gişe, büro memuru ve dağıtıcı alımı başvuruları ne zaman, hangi tarihte?