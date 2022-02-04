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700 bin işçiyi müjde! Açıklama geldi, işçiye yüzde 2,5 ek zam! İlave zam, enflasyon farkı ve 6 ay...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde binlerce işçiyi ilgilendiren ek zam açıklaması gelmişti. Emekli ve memurların maaşlarına yapılan zamları sonrasında işçilere yapılan ek zam yüzleri güldürdü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay tarafından imzalanan protokol sonrasında detaylar belli oldu. İşte, ek zam ile ilgili detaylar...