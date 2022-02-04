700 bin işçiyi müjde! Açıklama geldi, işçiye yüzde 2,5 ek zam! İlave zam, enflasyon farkı ve 6 ay... Kamuda çalışan 700 bine yakın işçiye yapılacak yüzde 2,5 oranındaki ek zam için protokol imzalandı. Başkan Erdoğan, önceki açıklamasında, ''Burada bir müjde de, işçilerimizin toplu sözleşmede aldıkları zammın üzerine ortaya çıkan enflasyon farkı zaten eklenecektir. Buna yüzde 2.5'luk bir artış daha ilave ediyoruz.'' demişti. İmzalanan protokol sonrasında ek zam ile ilgili detaylar belli oldu. İştei ek zam hakkında son gelişmeler...