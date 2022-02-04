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Haberler Galeri 700 bin işçiyi müjde! Açıklama geldi, işçiye yüzde 2,5 ek zam! İlave zam, enflasyon farkı ve 6 ay...

700 bin işçiyi müjde! Açıklama geldi, işçiye yüzde 2,5 ek zam! İlave zam, enflasyon farkı ve 6 ay...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde binlerce işçiyi ilgilendiren ek zam açıklaması gelmişti. Emekli ve memurların maaşlarına yapılan zamları sonrasında işçilere yapılan ek zam yüzleri güldürdü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay tarafından imzalanan protokol sonrasında detaylar belli oldu. İşte, ek zam ile ilgili detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.02.2022 21:44 Güncelleme Tarihi: 04.02.2022 21:44
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700 bin işçiyi müjde! Açıklama geldi, işçiye yüzde 2,5 ek zam! İlave zam, enflasyon farkı ve 6 ay...

700 bin işçiyi müjde! Açıklama geldi, işçiye yüzde 2,5 ek zam! İlave zam, enflasyon farkı ve 6 ay... Kamuda çalışan 700 bine yakın işçiye yapılacak yüzde 2,5 oranındaki ek zam için protokol imzalandı. Başkan Erdoğan, önceki açıklamasında, ''Burada bir müjde de, işçilerimizin toplu sözleşmede aldıkları zammın üzerine ortaya çıkan enflasyon farkı zaten eklenecektir. Buna yüzde 2.5'luk bir artış daha ilave ediyoruz.'' demişti. İmzalanan protokol sonrasında ek zam ile ilgili detaylar belli oldu. İştei ek zam hakkında son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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700 bin işçiyi müjde! Açıklama geldi, işçiye yüzde 2,5 ek zam! İlave zam, enflasyon farkı ve 6 ay...

Kamu işçilerinin maaşlarına yüzde 2,5 ek zam yapılmasına ilişkin "Ek Çerçeve Anlaşma Protokolü" imzalandı.

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700 bin işçiyi müjde! Açıklama geldi, işçiye yüzde 2,5 ek zam! İlave zam, enflasyon farkı ve 6 ay...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) Genel Sekreteri Adnan Çiçek'in dün imzaladığı protokole göre, hükümetin, kamu çalışanlarını enflasyona ezdirmeme politikası doğrultusunda memur ve sözleşmeli personele yüzde 2,5 oranında yaptığı zam, kamu kurumlarında çalışma barışını sağlamak amacıyla 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olmak üzere aynı oranda tüm kamu işçilerine de uygulanacak.

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700 bin işçiyi müjde! Açıklama geldi, işçiye yüzde 2,5 ek zam! İlave zam, enflasyon farkı ve 6 ay...

Bir defaya mahsus verilen söz konusu zam, 1 Ocak 2022'de işçi ücretlerine uygulanan zam sonrası oluşan son ücretler üzerine yapılacak.

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700 bin işçiyi müjde! Açıklama geldi, işçiye yüzde 2,5 ek zam! İlave zam, enflasyon farkı ve 6 ay...

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun Ek 2'nci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları, 11 Ağustos 2021'de hükümet, kamu işveren sendikası ve işçi sendikaları konfederasyonları arasında imzalanan "2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü"ne ve onun eki niteliğindeki "Ek Çerçeve Anlaşma Protokolü"ne uymakla yükümlü olacak.