Boğazın 'gerdanlığına' kavuşmasına az kaldı! 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son çalışmalar yapılıyor

Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında, temeli 18 Mart 2017'de atılan ve otoyol kesimi ile yaklaşım viyadükleri aşınma seviyesinde tamamlanan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son çalışmalar yapılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Çanakkale Boğazı'nın yakut gerdanlık gibi taşıyacağı köprümüz, milli bağımsızlık bayrağını taşıyan, dünyayla rekabet eden yeni Türkiye'nin en güzel, en doğru eserlerinden biri olacak" açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 06.02.2022 11:46 Güncelleme Tarihi: 06.02.2022 11:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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