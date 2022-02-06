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Haberler Galeri Boğazın 'gerdanlığına' kavuşmasına az kaldı! 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son çalışmalar yapılıyor

Boğazın 'gerdanlığına' kavuşmasına az kaldı! 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son çalışmalar yapılıyor

Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında, temeli 18 Mart 2017'de atılan ve otoyol kesimi ile yaklaşım viyadükleri aşınma seviyesinde tamamlanan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son çalışmalar yapılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Çanakkale Boğazı'nın yakut gerdanlık gibi taşıyacağı köprümüz, milli bağımsızlık bayrağını taşıyan, dünyayla rekabet eden yeni Türkiye'nin en güzel, en doğru eserlerinden biri olacak" açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 06.02.2022 11:46 Güncelleme Tarihi: 06.02.2022 11:46
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Boğazın ’gerdanlığına’ kavuşmasına az kaldı! 1915 Çanakkale Köprüsü’nde son çalışmalar yapılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının mega projelerinden olan ve temeli 18 Mart 2017'de atılan "1915 Çanakkale Köprüsü"nde sona yaklaşıldı.

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Boğazın ’gerdanlığına’ kavuşmasına az kaldı! 1915 Çanakkale Köprüsü’nde son çalışmalar yapılıyor

"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen proje için Asya yakasında bulunan Lapseki Şekerkaya ile Avrupa yakasında yer alan Gelibolu Sütlüce mevkilerindeki şantiyelerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra 559'u mühendis 4 bin 62 personel ile 550 iş makinesi çalışıyor.

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Boğazın ’gerdanlığına’ kavuşmasına az kaldı! 1915 Çanakkale Köprüsü’nde son çalışmalar yapılıyor

Boğazın, "gerdanlığına" kavuşmasına sayılı günler kala köprüde son çalışmalar yapılıyor.

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Boğazın ’gerdanlığına’ kavuşmasına az kaldı! 1915 Çanakkale Köprüsü’nde son çalışmalar yapılıyor

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyol Projesi kapsamında yer alan Malkara-Çanakkale otoyol kesimi yap-işlet-devret projesi 89 kilometre otoyol, 12 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometre uzunluğunda bulunuyor.

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Boğazın ’gerdanlığına’ kavuşmasına az kaldı! 1915 Çanakkale Köprüsü’nde son çalışmalar yapılıyor

Proje, Malkara yerleşiminin güneyinden Şarköy ilçesinin batısından geçtikten sonra güneybatıya yönelerek Sütlüce-Şekerkaya mevkileri arasındaki 1915 Çanakkale Köprüsü ile Lapseki ilçesinin Şekerkaya mevkisine ulaşacak.