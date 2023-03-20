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Haberler Galeri İstanbul TOKİ arsa çekilişi ne zaman? İstanbul arsa kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Takvim belli oldu!

İstanbul TOKİ arsa çekilişi ne zaman? İstanbul arsa kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Takvim belli oldu!

"İstanbul TOKİ arsa kura çekilişi ne zaman?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kura çekimlerinde 2.etaba girildi. 17 Mart 2023'te sona eren ilk etaptan sonra 20 Mart 2023 tarihinde yeni TOKİ arsa kuraları başladı. Başvuruda bulunanlar TOKİ İstanbul arsa kuraları ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. İşte, TOKİ İstanbul arsa kura takvimi...

Giriş Tarihi: 20.03.2023 11:44 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 11:44
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İstanbul TOKİ arsa çekilişi ne zaman? İstanbul arsa kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Takvim belli oldu!

Cumhuriyet tarinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekiliş heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. TOKİ kura çekimi sonuçları için yeni tarihler belli oldu. 13 Mart'ta ilk TOKİ arsa kuraları başladı. TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları isim listesi, yapılacak kuralar sonrasında belli olacak. Peki, TOKİ İstanbul arsa kuraları ne zaman çekilecek? İşte tarihler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbul TOKİ arsa çekilişi ne zaman? İstanbul arsa kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Takvim belli oldu!

TOKİ İSTANBUL ARSA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Yeni TOKİ arsa kura takvimi ile 20 27 Mart arası çekilecek iller belli olurken, 27 Mart'ta İstanbul kuraları çekilecek.

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İstanbul TOKİ arsa çekilişi ne zaman? İstanbul arsa kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Takvim belli oldu!

MÜŞTEREK ARSA BAŞVURULARININ TAMAMI KABUL EDİLDİ!

İstanbul Merkez İlkevim Müşterek Arsa Projesi 28 bin 954 parsele yapılan başvuruların tamamı kabul edildi. Böylece bütün başvurular onaylanmış oldu.

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İstanbul TOKİ arsa çekilişi ne zaman? İstanbul arsa kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Takvim belli oldu!

YENİ TOKİ KURA TAKVİMİ BELLİ OLDU

TOKİ kura çekimi sonuçları için yeni tarihler belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor.

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İstanbul TOKİ arsa çekilişi ne zaman? İstanbul arsa kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Takvim belli oldu!

17 Mart 2023'te sona eren ilk etaptan sonra 20 Mart 2023 tarihinde yeni TOKİ arsa kuraları başladı.