20 Mart 2023, Pazartesi
İstanbul TOKİ arsa çekilişi ne zaman? İstanbul arsa kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Takvim belli oldu!
"İstanbul TOKİ arsa kura çekilişi ne zaman?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kura çekimlerinde 2.etaba girildi. 17 Mart 2023'te sona eren ilk etaptan sonra 20 Mart 2023 tarihinde yeni TOKİ arsa kuraları başladı. Başvuruda bulunanlar TOKİ İstanbul arsa kuraları ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. İşte, TOKİ İstanbul arsa kura takvimi...
Giriş Tarihi: 20.03.2023 11:44 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 11:44
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