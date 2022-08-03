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Haberler Galeri Promosyon yarışı alev aldı! Emekliye 7.500 TL kazanma fırsatı! Bankalar emekliye ne kadar promosyon veriyor? TEB, Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi...

Promosyon yarışı alev aldı! Emekliye 7.500 TL kazanma fırsatı! Bankalar emekliye ne kadar promosyon veriyor? TEB, Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi...

Ağustos ayının ilk günlerinde bankaların promosyon yarışı hızlandı. Emekli müşterilerine iyi fırsatlar sunmak isteyen bankalar promosyon rakamlarını güncelledi. 7 bin liranın üzerine çıkan promosyon ödemeleri için başvurular kolayca yapılabiliyor. Emeklilere 7 bin 250 liraya varan promosyon verilirken, ek faydalarla ödeme 7 bin 500 lirayı buluyor. Ödeme miktarları maaş ve bankalara göre değişkenlik gösterebiliyor. İşte güncel promosyon ödeme miktarları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.08.2022 19:19 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 19:19
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Promosyon yarışı alev aldı! Emekliye 7.500 TL kazanma fırsatı! Bankalar emekliye ne kadar promosyon veriyor? TEB, Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi...

Emekliler için sunulan promosyon miktarları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bankalar güncel promosyon miktarlarını güncelledi. Emekli maaş ve bankalara göre değişkenlik gösteren promosyon ödemeleri için dikkat edilmesi gereken hususlar yer alıyor. Açıklanan son rakamlara göre en yüksek promosyon miktarı 7 bin liranın üzerine çıktı. Emekliler 3 yıllık taahhüt imzalayarak ödemelerini alıyor. İşte, bankaların güncel promosyon ödemeleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Promosyon yarışı alev aldı! Emekliye 7.500 TL kazanma fırsatı! Bankalar emekliye ne kadar promosyon veriyor? TEB, Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi...

Emeklilerin banka promosyonu kazancı büyüyor. 2020'de maaşlara göre 500, 625 ve 750 lira olarak belirlenen taban promosyon tutarları, kampanyalarla 7 bin lira seviyesini bile aştı. Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor. İşte bazı bankaların kampanyaları:

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Promosyon yarışı alev aldı! Emekliye 7.500 TL kazanma fırsatı! Bankalar emekliye ne kadar promosyon veriyor? TEB, Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi...

✔AKBANK: Emekli maaşını 31 Ağustos'a kadar taşıyanlardan aylık net geliri 1.500 liraya kadar olanlara 4.650, 1.500-2.500 lira arasında olanlara 5.800, 2.500 lira ve üzerinde olanlara 7.000 lira promosyon ödüyor. Ayrıca en az 2 otomatik fatura talimatı verene 250 lira, kredi kartı alarak bin 250 lira ve üzeri harcama yapanlara 250 lira chippara ödüyor. Maaş yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatı sunuyor.

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Promosyon yarışı alev aldı! Emekliye 7.500 TL kazanma fırsatı! Bankalar emekliye ne kadar promosyon veriyor? TEB, Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi...

✔DENİZBANK: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira promosyon ödüyor. 1 otomatik ödeme talimatı verenler ek ödülle birlikte maaşa göre 1.425, 1.600, 1.750 lira alabiliyor.

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Promosyon yarışı alev aldı! Emekliye 7.500 TL kazanma fırsatı! Bankalar emekliye ne kadar promosyon veriyor? TEB, Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi...

✔GARANTİ BBVA: Maaşa göre 4.850, 6.000, 7.250 lira nakit promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca 'yakınını getir' kampanyasıyla maaşını taşımaya davet edilen her bir emekli yakını için 250 lira ilave ödeme gerçekleştiriyor.