03 Ağustos 2022, Çarşamba
Promosyon yarışı alev aldı! Emekliye 7.500 TL kazanma fırsatı! Bankalar emekliye ne kadar promosyon veriyor? TEB, Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi...
Ağustos ayının ilk günlerinde bankaların promosyon yarışı hızlandı. Emekli müşterilerine iyi fırsatlar sunmak isteyen bankalar promosyon rakamlarını güncelledi. 7 bin liranın üzerine çıkan promosyon ödemeleri için başvurular kolayca yapılabiliyor. Emeklilere 7 bin 250 liraya varan promosyon verilirken, ek faydalarla ödeme 7 bin 500 lirayı buluyor. Ödeme miktarları maaş ve bankalara göre değişkenlik gösterebiliyor. İşte güncel promosyon ödeme miktarları...
Giriş Tarihi: 03.08.2022 19:19 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 19:19
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