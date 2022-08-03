Promosyon yarışı alev aldı! Emekliye 7.500 TL kazanma fırsatı! Bankalar emekliye ne kadar promosyon veriyor? TEB, Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi...

Emeklilerin banka promosyonu kazancı büyüyor. 2020'de maaşlara göre 500, 625 ve 750 lira olarak belirlenen taban promosyon tutarları, kampanyalarla 7 bin lira seviyesini bile aştı. Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor. İşte bazı bankaların kampanyaları: