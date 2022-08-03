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Haberler Galeri %79,60 oran ortaya çıktı! Ocak için kaldı 5 veri, 5,290 TL göründü! Emekli Ocak zammı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur, memur emeklisine...

%79,60 oran ortaya çıktı! Ocak için kaldı 5 veri, 5,290 TL göründü! Emekli Ocak zammı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur, memur emeklisine...

Birçok kalemde maaş zamları için enflasyon rakamları büyük önem taşıyor. 3 Ağustos Pazartesi TUİK tarafından Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Ocak 2023'te yapılacak zam gündeme geldi. Temmuz ayından itibaren ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon oranları ile maaşlara yapılacak zam açıklanacak. Peki, Emekli Ocak zammı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur, memur emeklisine...

Giriş Tarihi: 03.08.2022 21:19 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 21:19
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%79,60 oran ortaya çıktı! Ocak için kaldı 5 veri, 5,290 TL göründü! Emekli Ocak zammı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur, memur emeklisine...

Temmuz ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Açıklama sonrasında Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zam oranı merak edilmeye başlandı. Temmuz ile Aralık ayı arasında açıklanacak 6 aylık enflasyon rakamları sonrasında maaş zammı için net rakam ortaya çıkmış olacak. Ocak zammı için bazı rakamlar konuşulmaya başlandı ve ipuçları geldi. Peki, Ocak ayında maaşlara ne kadar, kaç TL zam yapılacak? Emekli ve memur maaş zammı belli oldu mu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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%79,60 oran ortaya çıktı! Ocak için kaldı 5 veri, 5,290 TL göründü! Emekli Ocak zammı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur, memur emeklisine...

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %2,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre %45,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %79,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %49,65 olarak gerçekleşti.

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%79,60 oran ortaya çıktı! Ocak için kaldı 5 veri, 5,290 TL göründü! Emekli Ocak zammı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur, memur emeklisine...

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %25,79 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %119,11 ile ulaştırma oldu.

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%79,60 oran ortaya çıktı! Ocak için kaldı 5 veri, 5,290 TL göründü! Emekli Ocak zammı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur, memur emeklisine...

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-0,85 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %6,98 ile sağlık oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

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%79,60 oran ortaya çıktı! Ocak için kaldı 5 veri, 5,290 TL göründü! Emekli Ocak zammı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur, memur emeklisine...

2022 yılı Temmuz ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 10 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 128 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.