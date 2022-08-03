03 Ağustos 2022, Çarşamba
%79,60 oran ortaya çıktı! Ocak için kaldı 5 veri, 5,290 TL göründü! Emekli Ocak zammı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur, memur emeklisine...
Birçok kalemde maaş zamları için enflasyon rakamları büyük önem taşıyor. 3 Ağustos Pazartesi TUİK tarafından Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Ocak 2023'te yapılacak zam gündeme geldi. Temmuz ayından itibaren ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon oranları ile maaşlara yapılacak zam açıklanacak. Peki, Emekli Ocak zammı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur, memur emeklisine...
Giriş Tarihi: 03.08.2022 21:19 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 21:19
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