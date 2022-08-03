%79,60 oran ortaya çıktı! Ocak için kaldı 5 veri, 5,290 TL göründü! Emekli Ocak zammı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur, memur emeklisine...

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-0,85 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %6,98 ile sağlık oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).