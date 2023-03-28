Primi eksik olana toplu ödeme! SGK'ya başvuran alıyor! SGK'dan toplu para almak için şartlar neler?

Emeklilik için prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'liler geçtiğimiz haftalarda çıkan düzenlemenin ardından emekliliğe hak kazandı. Primini tamamlayamadığı için emekli olamayanlar için ise toplu ödeme alma imkanı mevcut. SGK'ya yapılan başvuru ile birlikte biriken primler geri alınıyor. Vefat durumunda ise bu haktan yakınları yararlanabiliyor. Peki SGK'dan toplu ödeme nasıl alınır? Kimler SGK'dan toplu ödeme alabiliyor? İşte detaylar...