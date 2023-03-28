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Primi eksik olana toplu ödeme! SGK'ya başvuran alıyor! SGK'dan toplu para almak için şartlar neler?

Emeklilik için prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'liler geçtiğimiz haftalarda çıkan düzenlemenin ardından emekliliğe hak kazandı. Primini tamamlayamadığı için emekli olamayanlar için ise toplu ödeme alma imkanı mevcut. SGK'ya yapılan başvuru ile birlikte biriken primler geri alınıyor. Vefat durumunda ise bu haktan yakınları yararlanabiliyor. Peki SGK'dan toplu ödeme nasıl alınır? Kimler SGK'dan toplu ödeme alabiliyor? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.03.2023 12:49 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 12:50
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Primi eksik olana toplu ödeme! SGK’ya başvuran alıyor! SGK’dan toplu para almak için şartlar neler?

8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar ya da borçlanmayla başlangıcını bu tarihe çekenler prim ve yıl şartını tamamlar tamamlamaz emeklilik imkanı elde ediyor.

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Primi eksik olana toplu ödeme! SGK’ya başvuran alıyor! SGK’dan toplu para almak için şartlar neler?

SSK'lılarda 5.000-5.975, Bağ-Kur'lular ve memurlarda da kadınların 7.200, erkeklerin 9.000 prim günü tamamlaması yetiyor.

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Primi eksik olana toplu ödeme! SGK’ya başvuran alıyor! SGK’dan toplu para almak için şartlar neler?

Bu süreyi tamamlayamayanlar için ise SSK'lılarda 3.600, Bağ-Kur'lularda 5.400 günle kısmi imkanı bulunuyor. Ancak burada belirlenen yaşı da tamamlamak gerekiyor.

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Primi eksik olana toplu ödeme! SGK’ya başvuran alıyor! SGK’dan toplu para almak için şartlar neler?

Bazı sigortalılar, emeklilik şartlarını tamamlayamıyor.

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Primi eksik olana toplu ödeme! SGK’ya başvuran alıyor! SGK’dan toplu para almak için şartlar neler?

Takvim.com.tr'nin haberine göre borçlanmayla ya da çalışarak emeklilik primini tamamlayamayacak kişilere de toplu ödeme alma imkanı sunuluyor.