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Haberler Galeri Dul ve yetim maaşı alanlara ZAMLI BAYRAM İKRAMİYESİ ne zaman yatacak? Dul ve yetim aylığı 7.500 TL olacak mı?

Dul ve yetim maaşı alanlara ZAMLI BAYRAM İKRAMİYESİ ne zaman yatacak? Dul ve yetim aylığı 7.500 TL olacak mı?

Ramazan ayına girilmesiyle birlikte bayram ikramiyeleri hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşının 7.500 TL olduğunu açıkladı. Emeklilere yapılan zam ve açıklanan ikramiye müjdesinin ardından dul ve yetim aylığı alanlara ikramiye verilip, verilmeyeceği sorgulanıyor. Peki, dul ve yetim aylığına ne kadar zam geldi? Dul ve yetim aylığı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi? İşte, konuya dair son dakika gelişmeler...

Giriş Tarihi: 28.03.2023 16:48 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 16:48
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Dul ve yetim maaşı alanlara ZAMLI BAYRAM İKRAMİYESİ ne zaman yatacak? Dul ve yetim aylığı 7.500 TL olacak mı?

Emekliye yapılan zam ve ikramiye müjdesinin duyurulmasının ardından gözler dul ve yetim maaşlarına çevrildi. En düşük emekli aylığı 7.500 TL olarak açıklandı. Emekli maaşına yapılan zamla birlikte bayram ikramiyeleri de yükseldi. Peki, Dul ve yetim maaşı alanlara bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte, söz konusu aylıklar hakkında merak edilenler...

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Dul ve yetim maaşı alanlara ZAMLI BAYRAM İKRAMİYESİ ne zaman yatacak? Dul ve yetim aylığı 7.500 TL olacak mı?

DUL VE YETİM AYLIĞINA ZAM GELDİ Mİ KAÇ TL OLDU?

En düşük emekli maaşı artışı ve bayram ikramiyesi artışından dul ve yetimler de yararlanacak. Söz konusu zamlar vefat eden emekli yakınlarının aylıklarını alanlara da yansıtılacak.

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Dul ve yetim maaşı alanlara ZAMLI BAYRAM İKRAMİYESİ ne zaman yatacak? Dul ve yetim aylığı 7.500 TL olacak mı?

En düşük 7 bin 500 lira aylık ödemesi dosya bazında uygulanacak. Ölen sigortalıdan dolayı dul veya yetim aylığı alanlar, bu imkandan hisseleri oranında yararlanacak.

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Dul ve yetim maaşı alanlara ZAMLI BAYRAM İKRAMİYESİ ne zaman yatacak? Dul ve yetim aylığı 7.500 TL olacak mı?

Örneğin; yüzde 75 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı 4 bin 125 liradan az olamıyordu. Bu tutar, yeni taban aylığın devreye girmesiyle, 5 bin 625 liraya çıkacak.

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Dul ve yetim maaşı alanlara ZAMLI BAYRAM İKRAMİYESİ ne zaman yatacak? Dul ve yetim aylığı 7.500 TL olacak mı?

Yani yüzde 75 hissesi olan dul eşe 5 bin 625 liradan az aylık ödenmeyecek. Bunun altında olan ölüm aylığı ödemeleri 5 bin 625 liraya tamamlanacak.