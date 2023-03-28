Dul ve yetim maaşı alanlara ZAMLI BAYRAM İKRAMİYESİ ne zaman yatacak? Dul ve yetim aylığı 7.500 TL olacak mı?

Ramazan ayına girilmesiyle birlikte bayram ikramiyeleri hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşının 7.500 TL olduğunu açıkladı. Emeklilere yapılan zam ve açıklanan ikramiye müjdesinin ardından dul ve yetim aylığı alanlara ikramiye verilip, verilmeyeceği sorgulanıyor. Peki, dul ve yetim aylığına ne kadar zam geldi? Dul ve yetim aylığı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi? İşte, konuya dair son dakika gelişmeler...