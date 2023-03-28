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Haberler Galeri Belediye şirket işçilerine kadro son dakika var mı? Belediye şirket işçilerine kadro müjdesi geldi mi?

Belediye şirket işçilerine kadro son dakika var mı? Belediye şirket işçilerine kadro müjdesi geldi mi?

"Belediye şirket işçilerine kadro son dakika var mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Taşerona kadro çalışmaları sürerken, görüşmelerin hangi aşamada olduğu merak ediliyor. Kadro çalışmaları tamamlandıktan sonra TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek ve TBMM Başkanlığı'na sunulacak. Peki, Belediye şirket işçilerine kadro son dakika var mı? Belediye şirket işçilerine kadro müjdesi geldi mi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.03.2023 12:16
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Belediye şirket işçilerine kadro son dakika var mı? Belediye şirket işçilerine kadro müjdesi geldi mi?

"Belediye şirket işçilerine kadro son dakika var mı? Belediye şirket işçilerine kadro müjdesi geldi mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Taşerona kadro çalışmaları için görüşmeler sürüyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından düzenlemenin Meclis'e sunulması bekleniyor. Peki, Belediye şirket işçilerine kadro son dakika var mı? Belediye şirket işçilerine kadro müjdesi geldi mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Belediye şirket işçilerine kadro son dakika var mı? Belediye şirket işçilerine kadro müjdesi geldi mi?

BELEDİYE İŞÇİLERİNE KADRO SON DURUM

Kadro kapsamı dışında olanlar; sözleşmeli askeri personel, sözleşmeli KİT personeli, sözleşmeli akademik personel, sözleşmeli sanatçı, sözleşmeli sağlık yöneticisi, sözleşmeli Meclis danışmanı ve tamamı sözleşmeli kurum çalışanlarından oluşuyor.

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Belediye şirket işçilerine kadro son dakika var mı? Belediye şirket işçilerine kadro müjdesi geldi mi?

TAŞERONA KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

Konuyla ilgili son açıklama TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'dan geldi. Atalay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüştü.

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Belediye şirket işçilerine kadro son dakika var mı? Belediye şirket işçilerine kadro müjdesi geldi mi?

Kritik görüşme sonrası önemli açıklamalarda bulunan Atalay, ülkenin seçim atmosferinde olduğuna vurgu yaparak kendilerinin gündemlerinin 700 bin işçinin kamu sözleşmesi olduğunu söyledi.

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Belediye şirket işçilerine kadro son dakika var mı? Belediye şirket işçilerine kadro müjdesi geldi mi?

Görüşmenin ana başlığının bu olduğunu ifade eden Atalay, "Cumhurbaşkanının yaklaşımı iyi olduğu için Çalışma Bakanlığına talimat verdi, şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşeceğiz. Seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz" dedi.