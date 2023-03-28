Belediye şirket işçilerine kadro son dakika var mı? Belediye şirket işçilerine kadro müjdesi geldi mi?

"Belediye şirket işçilerine kadro son dakika var mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Taşerona kadro çalışmaları sürerken, görüşmelerin hangi aşamada olduğu merak ediliyor. Kadro çalışmaları tamamlandıktan sonra TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek ve TBMM Başkanlığı'na sunulacak. Peki, Belediye şirket işçilerine kadro son dakika var mı? Belediye şirket işçilerine kadro müjdesi geldi mi?