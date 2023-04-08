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Haberler Galeri Primi eksik olana emeklilik ROTASI OLUŞTURULDU! SGK'dan Bağ-Kur'luya şartsız toplu ödeme! 2008 öncesi SSK'lıya...

Primi eksik olana emeklilik ROTASI OLUŞTURULDU! SGK'dan Bağ-Kur'luya şartsız toplu ödeme! 2008 öncesi SSK'lıya...

EYT yasası ile birlikte milyonlarca kişi prim ve yıl şartını karşılayarak emeklilik imkanını kavuştu. SSK'lı çalışanların 5.000, 5.915, Bağ-Kur'luların ve memur kadınların ise 7.200, erkeklerde ise 9.000 gün şartı bulunuyor. Bu şartı karşılamayanlar ise 3600 ile 5400 günle kısmi emeklilik imkanı sağlanıyor. Primini tamamlayamadığı için emekli olamayanlara ise toplu ödeme alma imkanı var. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.04.2023 14:25 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023 14:25
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Primi eksik olana emeklilik ROTASI OLUŞTURULDU! EYT’siz 3.600✓ 5.400✓ gün kafeste! SGK’dan Bağ-Kur’luya şartsız toplu ödeme! 2008 öncesi SSK’lıya...

EYT'li olmak için şartları karşılayamayanlar emeklilik için başka yolları aramaya koyuldu. Şartı tamamlayamayanlara 3600 ve 5400 günden kısmi emeklilik hakkı oluşuyor. Ayrıca primi eksik olanlara da SGK'dan toplu para imkanı doğuyor. Konuya ilişkin detayları öğrenmek isteyenler toplu para iadesine ilişkin detayları araştırmaya başladı. Merak edilenler haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Primi eksik olana emeklilik ROTASI OLUŞTURULDU! EYT’siz 3.600✓ 5.400✓ gün kafeste! SGK’dan Bağ-Kur’luya şartsız toplu ödeme! 2008 öncesi SSK’lıya...

8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar ya da borçlanmayla başlangıcını bu tarihe çekenler prim ve yıl şartını tamamlar tamamlamaz emeklilik imkanı elde ediyor.

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Primi eksik olana emeklilik ROTASI OLUŞTURULDU! EYT’siz 3.600✓ 5.400✓ gün kafeste! SGK’dan Bağ-Kur’luya şartsız toplu ödeme! 2008 öncesi SSK’lıya...

SSK'lılarda 5.000-5.975, Bağ-Kur'lular ve memurlarda da kadınların 7.200, erkeklerin 9.000 prim günü tamamlaması yetiyor.

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Primi eksik olana emeklilik ROTASI OLUŞTURULDU! EYT’siz 3.600✓ 5.400✓ gün kafeste! SGK’dan Bağ-Kur’luya şartsız toplu ödeme! 2008 öncesi SSK’lıya...

3600-5400 GÜNLE KISMİ EMEKLİLİK

Bu süreyi tamamlayamayanlar için ise SSK'lılarda 3.600, Bağ-Kur'lularda 5.400 günle kısmi imkanı bulunuyor. Ancak burada belirlenen yaşı da tamamlamak gerekiyor.

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Primi eksik olana emeklilik ROTASI OLUŞTURULDU! EYT’siz 3.600✓ 5.400✓ gün kafeste! SGK’dan Bağ-Kur’luya şartsız toplu ödeme! 2008 öncesi SSK’lıya...

Bazı sigortalılar, emeklilik şartlarını tamamlayamıyor.