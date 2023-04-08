Primi eksik olana emeklilik ROTASI OLUŞTURULDU! SGK'dan Bağ-Kur'luya şartsız toplu ödeme! 2008 öncesi SSK'lıya...

EYT yasası ile birlikte milyonlarca kişi prim ve yıl şartını karşılayarak emeklilik imkanını kavuştu. SSK'lı çalışanların 5.000, 5.915, Bağ-Kur'luların ve memur kadınların ise 7.200, erkeklerde ise 9.000 gün şartı bulunuyor. Bu şartı karşılamayanlar ise 3600 ile 5400 günle kısmi emeklilik imkanı sağlanıyor. Primini tamamlayamadığı için emekli olamayanlara ise toplu ödeme alma imkanı var. İşte detaylar...