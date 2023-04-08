08 Nisan 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Aile Destek ödemeleri zamlı yatacak mı, ne zaman? Son dakika: Ödeme takvimi | Nisan ayı Aile Destek Programı paraları yattı mı?

Aile Destek ödemeleri zamlı yatacak mı, ne zaman? Son dakika: Ödeme takvimi | Nisan ayı Aile Destek Programı paraları yattı mı?

Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. Destek ödemesinden yararlanan vatandaşlar detaylarını araştırıyor. Konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na gözler çevrilirken son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Peki Aile Destek ödemeleri zamlı yatacak mı, ne zaman? Nisan ayı Aile Destek Programı paraları yattı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.04.2023 15:15 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023 15:15
  • 1
  • 17
Aile Destek ödemeleri zamlı yatacak mı, ne zaman? Son dakika: Ödeme takvimi | Nisan ayı Aile Destek Programı paraları yattı mı?

Aile Destek paraları yattı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Sosyal destekten yararlanan vatandaşlar arama motorlarında "Aile Destek ödemesi ne zaman, hangi tarihte yatacak?", "Aile Destek paraları zamlı mı yatacak?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Konuya ilişkin merak edilenler haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
Aile Destek ödemeleri zamlı yatacak mı, ne zaman? Son dakika: Ödeme takvimi | Nisan ayı Aile Destek Programı paraları yattı mı?

2023 NİSAN AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEME TAKVİMİ

Türkiye Aile Destek Programı Nisan ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

  • 3
  • 17
Aile Destek ödemeleri zamlı yatacak mı, ne zaman? Son dakika: Ödeme takvimi | Nisan ayı Aile Destek Programı paraları yattı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklaması doğrultusunda Aile Destek Programı kapsamında mart ayı ödemeleri 9 Mart'ta başlamıştı.

  • 4
  • 17
Aile Destek ödemeleri zamlı yatacak mı, ne zaman? Son dakika: Ödeme takvimi | Nisan ayı Aile Destek Programı paraları yattı mı?

Buna göre Nisan ayı ödemelerinin de bir iki hafta içinde başlaması bekleniyor.

Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

  • 5
  • 17
Aile Destek ödemeleri zamlı yatacak mı, ne zaman? Son dakika: Ödeme takvimi | Nisan ayı Aile Destek Programı paraları yattı mı?

ÖDEME TAKVİMİ

12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.