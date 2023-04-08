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Aile Destek ödemeleri zamlı yatacak mı, ne zaman? Son dakika: Ödeme takvimi | Nisan ayı Aile Destek Programı paraları yattı mı?
Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. Destek ödemesinden yararlanan vatandaşlar detaylarını araştırıyor. Konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na gözler çevrilirken son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Peki Aile Destek ödemeleri zamlı yatacak mı, ne zaman? Nisan ayı Aile Destek Programı paraları yattı mı?