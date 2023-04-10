İkramiye+ekstra artış+promosyonla 3'lü müjde! Yeni tablo şekillendi! 16.1 milyon Bağ-Kur SSK emeklisine bahar havası estirecek zam! Temmuz 2023'te en düşük maaş...

16.1 milyon Bağ-Kur SSK emeklisine bahar havası estirecek zam geliyor. İkramiye+ekstra artış+promosyonla 3'lü müjde geldi. Yeni tablo şekillendi. Temmuz 2023'te en düşük maaş belli olacak. 2023 yılında da emekli maaşlarına yapılacak olan artış oranı yolunda geriye üç veri kaldı. Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre hesaplanacak. Geriye sadece Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının enflasyon verileri kaldı. Bu verilerin açıklanmasıyla birlikte emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranı belli olacak.