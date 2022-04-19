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Haberler Galeri Prim, yaş, yıl şartı ortadan kalkıyor! En düşük 2.500 TL emekli aylığı bağlanıyor! EYT'yi beklemeden emeklilik için SGK formülleri...

Prim, yaş, yıl şartı ortadan kalkıyor! En düşük 2.500 TL emekli aylığı bağlanıyor! EYT'yi beklemeden emeklilik için SGK formülleri...

Çalışan milyonlarca vatandaşın hayali erken emeklilik için yeni kararlar alınıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yasalar doğrultusunda emeklilik için prim, yaş ve gün şartı arıyor. Ancak erken emeklilik için ise imkan bulunuyor. Sağlık, doğum, askerlik, gibi bazı durumlar çalışanlara erken emeklilik imkanı sunuluyor. Sigortalı ya da sigortalının işvereni, maluliyet durumunun belirlenmesi amacıyla sigortalının bağlı varolduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne ya da en yakın sosyal güvenlik il müdürlüğüne ya da sosyal güvenlik merkezine yazılı olarak başvurmalıdır. Erken emeklilik için aranan şartlar ve tüm detayları haberimizde derledik. İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.04.2022 19:30 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 19:30
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Prim, yaş, yıl şartı ortadan kalkıyor! En düşük 2.500 TL emekli aylığı bağlanıyor! EYT’yi beklemeden emeklilik için SGK formülleri...

Yaş, prim şartı engelleri ortadan kalkıyor. En az 2.500 TL emekli maaşı bağlanıyor. Çalışanları EYT'den önce erken emekli edecek SGK formülleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye'de milyonlarca çalışan erken emeklilik hayali kuruyor. Yasalarda belirli şartların taşınması halinde emeklilik imkanı sağlanıyor. EYT konusu gündemdeki sıcaklığını korurken, SGK tarafınca bazı haklar ise vatandaşlar tarafından detaylıca sorgulanıyor. İşte, 8 adımda erken emeklilik yolları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Prim, yaş, yıl şartı ortadan kalkıyor! En düşük 2.500 TL emekli aylığı bağlanıyor! EYT’yi beklemeden emeklilik için SGK formülleri...

Emeklilik için öncelikle sigortadan sonra belli bir süre geçmesi, işe giriş tarihine göre de prim ve yaş şartlarını tamamlamak gerekiyor.

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Prim, yaş, yıl şartı ortadan kalkıyor! En düşük 2.500 TL emekli aylığı bağlanıyor! EYT’yi beklemeden emeklilik için SGK formülleri...

Ancak emeklilik yaşını geri çekmek mümkün. İşte erken emeklilik formülleri...

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Prim, yaş, yıl şartı ortadan kalkıyor! En düşük 2.500 TL emekli aylığı bağlanıyor! EYT’yi beklemeden emeklilik için SGK formülleri...

■ ÇOCUK KAZANDIRIR: Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor.

Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor.

Böylece yaşı ve yılı dolmuş bir anne 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabiliyor.

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Prim, yaş, yıl şartı ortadan kalkıyor! En düşük 2.500 TL emekli aylığı bağlanıyor! EYT’yi beklemeden emeklilik için SGK formülleri...

■ ASKERLİK GERİYE ÇEKER: Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanılması, sigorta giriş tarihini borçlanılan gün kadar geriye çekiyor.

Böylece en az 1 yaş önce emeklilik imkanı bulunuyor.