Prim, yaş, yıl şartı ortadan kalkıyor! En düşük 2.500 TL emekli aylığı bağlanıyor! EYT'yi beklemeden emeklilik için SGK formülleri...

Çalışan milyonlarca vatandaşın hayali erken emeklilik için yeni kararlar alınıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yasalar doğrultusunda emeklilik için prim, yaş ve gün şartı arıyor. Ancak erken emeklilik için ise imkan bulunuyor. Sağlık, doğum, askerlik, gibi bazı durumlar çalışanlara erken emeklilik imkanı sunuluyor. Sigortalı ya da sigortalının işvereni, maluliyet durumunun belirlenmesi amacıyla sigortalının bağlı varolduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne ya da en yakın sosyal güvenlik il müdürlüğüne ya da sosyal güvenlik merkezine yazılı olarak başvurmalıdır. Erken emeklilik için aranan şartlar ve tüm detayları haberimizde derledik. İşte son gelişmeler...