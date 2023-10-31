HaberlerGaleriPrim ve yaş indiriminde 5 yıllık erken emeklilik tüneli açıldı; 2000-2008 sonrası yaşınız değişiyor! Bağ-kur, SSK 31 Ekim saat 19.00'da...
Prim ve yaş indiriminde 5 yıllık erken emeklilik tüneli açıldı; 2000-2008 sonrası yaşınız değişiyor! Bağ-kur, SSK 31 Ekim saat 19.00'da...
Türkiye'de emeklilik sistemi, son dönemde önemli değişikliklere sahne oluyor. 2. torba yasa kapsamında gündeme gelen Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması gibi adımların yanı sıra, emeklilik sistemini iyileştirmeyi hedefleyen reform düzenlemeleri de dikkat çekiyor. Peki 5 yıl erken emeklilik geldi mi, ne zaman gelecek? İşte konuya ilişkin son gelişmeler...