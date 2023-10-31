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Haberler Galeri Prim ve yaş indiriminde 5 yıllık erken emeklilik tüneli açıldı; 2000-2008 sonrası yaşınız değişiyor! Bağ-kur, SSK 31 Ekim saat 19.00'da...

Prim ve yaş indiriminde 5 yıllık erken emeklilik tüneli açıldı; 2000-2008 sonrası yaşınız değişiyor! Bağ-kur, SSK 31 Ekim saat 19.00'da...

Türkiye'de emeklilik sistemi, son dönemde önemli değişikliklere sahne oluyor. 2. torba yasa kapsamında gündeme gelen Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması gibi adımların yanı sıra, emeklilik sistemini iyileştirmeyi hedefleyen reform düzenlemeleri de dikkat çekiyor. Peki 5 yıl erken emeklilik geldi mi, ne zaman gelecek? İşte konuya ilişkin son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.10.2023 16:26 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 16:34
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Prim ve yaş indiriminde 5 yıllık erken emeklilik tüneli açıldı; 2000-2008 sonrası yaşınız değişiyor! Bağ-kur, SSK 31 Ekim saat 19.00’da...

Türkiye'de emeklilik sistemi üzerinde önemli değişikliklerin gündemde olduğu bir döneme giriliyor. Bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı ile birlikte Başkan Erdoğan'ın önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor. Bu reformlar arasında öne çıkanlar, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur primlerinin eşitlenmesi, kadınlar için devlet destekli ödemelerle yaş şartının yeniden düzenlenmesi gibi önemli adımlar bulunuyor. Bu düzenlemelerin yaklaşık olarak 1 milyon kişiyi etkilemesi ve prim tablolarının yeniden şekillenmesi, Türkiye'nin emeklilik sisteminde önemli değişikliklerin kapısını aralıyor. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Prim ve yaş indiriminde 5 yıllık erken emeklilik tüneli açıldı; 2000-2008 sonrası yaşınız değişiyor! Bağ-kur, SSK 31 Ekim saat 19.00’da...

İLK DÜZENLEME: BAĞ-KUR PRİM EŞİTLENMESİ

Emeklilik reformunun ilk aşamalarından biri, Bağ-Kur sigortalılarını ilgilendirecek. Bağ-Kur'lular için emeklilik süreçlerinde yapılacak değişiklikler ve avantajlar bu kesimin geleceğini belirleyecek önemli unsurlar arasında yer alıyor.

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Prim ve yaş indiriminde 5 yıllık erken emeklilik tüneli açıldı; 2000-2008 sonrası yaşınız değişiyor! Bağ-kur, SSK 31 Ekim saat 19.00’da...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu reformun ilk aşamalarından biri olarak Bağ-Kur'luların emeklilik prim şartını düşürme çalışmalarına devam ediyor. Mevcut sistemde 9.000 prim günü şartı bulunan Bağ-Kur'lular için yeni düzenleme ile bu şart 7.200 güne çekiliyor.

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Prim ve yaş indiriminde 5 yıllık erken emeklilik tüneli açıldı; 2000-2008 sonrası yaşınız değişiyor! Bağ-kur, SSK 31 Ekim saat 19.00’da...

Bu değişiklik, küçük esnaf ve çiftçiler de dahil olmak üzere yaklaşık 1 milyon Bağ-Kur sigortalısının emeklilik hedeflerine daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilmesine olanak sağlayacak. Bu reform, özellikle bağımsız çalışanların emeklilik planlarını destekleyerek daha adil bir sistem oluşturmayı amaçlıyor.

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Prim ve yaş indiriminde 5 yıllık erken emeklilik tüneli açıldı; 2000-2008 sonrası yaşınız değişiyor! Bağ-kur, SSK 31 Ekim saat 19.00’da...

EV HANIMLARI VE ANNELER İÇİN ERKEN EMEKLİLİK

Türkiye'nin emeklilik sistemi önemli bir dönüşüm yaşıyor. Emeklilik reformu kapsamında hayata geçirilecek olan ikinci yenilik, ev kadınları ve anneleri yakından ilgilendiriyor. Bu reform, ev kadınlarına ve annelere erken emeklilik ve prim desteği sunmayı hedefliyor. Yapılan açıklamalara göre, ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte biri devlet tarafından karşılanacak.