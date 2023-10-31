Prim ve yaş indiriminde 5 yıllık erken emeklilik tüneli açıldı; 2000-2008 sonrası yaşınız değişiyor! Bağ-kur, SSK 31 Ekim saat 19.00’da...

Bu değişiklik, küçük esnaf ve çiftçiler de dahil olmak üzere yaklaşık 1 milyon Bağ-Kur sigortalısının emeklilik hedeflerine daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilmesine olanak sağlayacak. Bu reform, özellikle bağımsız çalışanların emeklilik planlarını destekleyerek daha adil bir sistem oluşturmayı amaçlıyor.