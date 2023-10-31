Emekliye 2024'te %68 enflasyon zam tablosu ortaya çıktı! Beklenti Anketi oranları netleştirdi

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için her yıl gerçekleşen enflasyon oranı, emekli maaşlarına zam olarak yansıyan önemli bir gelişme... Bu konuda en önemli ipucu, AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi ile ortaya çıktı. Bu anket, tüketici enflasyonunun (TÜFE) gelecek Ocak ayında yüzde kaç artabileceği konusunda tahminler sunarken, emekliler için enflasyon zam tablosu da netleşmeye başladı. Peki emeklilerin zammı ne kadar olacak? İşte emeklinin zamlı maaş tablosu...