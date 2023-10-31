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Haberler Galeri Emekliye 2024'te %68 enflasyon zam tablosu ortaya çıktı! Beklenti Anketi oranları netleştirdi

Emekliye 2024'te %68 enflasyon zam tablosu ortaya çıktı! Beklenti Anketi oranları netleştirdi

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için her yıl gerçekleşen enflasyon oranı, emekli maaşlarına zam olarak yansıyan önemli bir gelişme... Bu konuda en önemli ipucu, AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi ile ortaya çıktı. Bu anket, tüketici enflasyonunun (TÜFE) gelecek Ocak ayında yüzde kaç artabileceği konusunda tahminler sunarken, emekliler için enflasyon zam tablosu da netleşmeye başladı. Peki emeklilerin zammı ne kadar olacak? İşte emeklinin zamlı maaş tablosu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.10.2023 18:08 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 18:33
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Emekliye 2024’te %68 enflasyon zam tablosu ayyuka çıktı! Beklenti Anketi oranları netleştirdi: 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alana 10.706, 11.692, 15.213...

2023 yılının sonuna yaklaşılırken, Sosyal Sigortalar ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak ayındaki zamlar merak konusu oldu. Emekli maaşlarındaki artış, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hesaplanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayı zammı, 2023'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen TÜFE oranına bağlı olarak hesaplanacak. Bu nedenle TÜFE verileri, emekliler için maaş zamlarının belirlenmesinde kritik bir rol oynuyor. Peki emekli zammı yüzde kaç olacak? Emekli kök maaşı ne kadar artacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye 2024’te %68 enflasyon zam tablosu ayyuka çıktı! Beklenti Anketi oranları netleştirdi: 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alana 10.706, 11.692, 15.213...

Şu ana kadar bu verilerin yarısı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 25.11 olarak gerçekleşti. Geriye 3 aylık enflasyon verisi kaldı. Cuma günü de Ekim ayı enflasyonu açıklanacak. Böylece sadece 2 aylık veri beklenecek. Kesin zam oranı ise 3 Ocak'ta belli olacak. İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in yazısı...

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Emekliye 2024’te %68 enflasyon zam tablosu ayyuka çıktı! Beklenti Anketi oranları netleştirdi: 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alana 10.706, 11.692, 15.213...

ANKETTEN YÜZDE KAÇ ÇIKTI?

Meraklı bekleyiş sürerken, ipuçları da geliyor. 15 ekonomistin katılımıyla hazırlanan AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'nin sonuçları açıklandı. Ankete göre, ekonomistlerin Ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4.08 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin Ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3.60, en yüksek yüzde 4.50 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin Ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 4.08) göre bir önceki ay yüzde 61.53 olan yıllık enflasyonun yüzde 62.36'ya çıkacağı hesaplanıyor. Ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi ise Ekim'de yüzde 68.73 oldu.

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Emekliye 2024’te %68 enflasyon zam tablosu ayyuka çıktı! Beklenti Anketi oranları netleştirdi: 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alana 10.706, 11.692, 15.213...

MAAŞLAR YÜZDE KAÇ ARTACAK?

Yüzde 68.73'lük tahmin gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 40.87 olarak gerçekleşecek. Zam oranına ilişkin 2 tahmin daha bulunuyor

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Emekliye 2024’te %68 enflasyon zam tablosu ayyuka çıktı! Beklenti Anketi oranları netleştirdi: 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alana 10.706, 11.692, 15.213...

OVP TAHMİNİ NEYDİ?

Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 olarak yer aldı. Bu tahmine göre, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 37.76 olarak gerçekleşecek.