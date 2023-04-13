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Haberler Galeri 16 milyon emekliye bahar havası estirecek ekstra zam! 3'lü ödeme müjdesi ve ek zam! Yeni artış, refah payı ile hesaplanan örnek maaşlar!

16 milyon emekliye bahar havası estirecek ekstra zam! 3'lü ödeme müjdesi ve ek zam! Yeni artış, refah payı ile hesaplanan örnek maaşlar!

16 milyon emekliye bahar havası estirecek ekstra zam yola çıktı. Temmuz ara zammı öncesinde 3 veri ortaya çıktı. 6 aylık enflasyon oranıyla göre şekillenen zam için geriye Nisan, Mayıs ve Haziran verileri kaldı. Ayrıca emeklilere ikramiye, ekstra artış ve promosyonla 3'lü ödeme müjdesi de geldi. Peki temmuzda refah artışıyla emekli maaşları ne kadar olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.04.2023 12:14 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 12:35
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16 milyon emekliye bahar havası estirecek ekstra zam! 3’lü ödeme müjdesi ve ek zam! Yeni artış, refah payı ile hesaplanan örnek maaşlar!

Temmuz 2023 maaş zamları merakla bekleniyor. 4A, 4B, 4C emeklilerinin yakından takip ettikleri ara zam için son 3 veri kaldı. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının enflasyon oranlarının belli olmasıyla bitlikte maaşlar da şekillenecek. Ocak'ta yapılan yüzde 30'luk zammın ardından en düşük emekli maaşı 7.500 TL'ye çıkarıldı. İşte konuya ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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16 milyon emekliye bahar havası estirecek ekstra zam! 3’lü ödeme müjdesi ve ek zam! Yeni artış, refah payı ile hesaplanan örnek maaşlar!

EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI İÇİN SON 3 VERİ

TÜİK'in Mart ayı enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası 3 aylık enflasyon oranı belli oldu. Bununla beraber emekli Temmuz zammı için belirleyici olacak 6 aylık enflasyon için hesap belirdi.

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16 milyon emekliye bahar havası estirecek ekstra zam! 3’lü ödeme müjdesi ve ek zam! Yeni artış, refah payı ile hesaplanan örnek maaşlar!

SSK ve Bağ-Kur emekli Temmuz zammı
memur emeklisi zammı
En düşük emekli maaşı hesabı
Sosyal yardım ödemeleri (65 aylığı, engelli aylığı vs...) hesabı

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16 milyon emekliye bahar havası estirecek ekstra zam! 3’lü ödeme müjdesi ve ek zam! Yeni artış, refah payı ile hesaplanan örnek maaşlar!

Tablo tablo maaş hesaplamaları çıktı. Hesaplanan 6 aylık rakamlara göre Temmuz zammı ne kadar oldu? İşte detaylar...

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16 milyon emekliye bahar havası estirecek ekstra zam! 3’lü ödeme müjdesi ve ek zam! Yeni artış, refah payı ile hesaplanan örnek maaşlar!

"EMEKLİ VE MEMUR İÇİN GELİRLER ARTACAK"

Sosyal devlet anlayışıyla hareket eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolası doğrultusunda hükümete talimatını verdi. İlk düzenlemeler en düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri için oldu.