16 milyon emekliye bahar havası estirecek ekstra zam! 3'lü ödeme müjdesi ve ek zam! Yeni artış, refah payı ile hesaplanan örnek maaşlar!

16 milyon emekliye bahar havası estirecek ekstra zam yola çıktı. Temmuz ara zammı öncesinde 3 veri ortaya çıktı. 6 aylık enflasyon oranıyla göre şekillenen zam için geriye Nisan, Mayıs ve Haziran verileri kaldı. Ayrıca emeklilere ikramiye, ekstra artış ve promosyonla 3'lü ödeme müjdesi de geldi. Peki temmuzda refah artışıyla emekli maaşları ne kadar olacak?