09 Kasım 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 2024 Yeni asgari ücret zammı son dakika hesaplandı! Yüzde 37, %40, %50, %56 formülleri geldi! Yılbaşında 15 bin TL detayı...

2024 Yeni asgari ücret zammı son dakika hesaplandı! Yüzde 37, %40, %50, %56 formülleri geldi! Yılbaşında 15 bin TL detayı...

"Yılbaşında asgari ücret ne kadar olacak 2024?" sorusu milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanıyor. Ocak ayına kısa süre kala asgari ücret zammı hakknda son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Temmuz ara zammı yüzde 34 olarak belirlemişti. Şimdi ise gözler yeni yapılacak zam oranına çevrildi. Peki, yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte, son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 09.11.2023 17:27 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023 17:30
  • 1
  • 21
2024 Yeni asgari ücret zammı son dakika hesaplandı! Yüzde, 37, %40, %50, %56 formülleri geldi! Yılbaşında 15 bin TL detayı...

2024 asgari ücret zammı hesaplandı! Ara zam sonrası Temmuz ayı itibarıyla net asgari ücret 8 bin 506 liradan, 11 bin 402 TL'ye yükseltilmişti. İşçi, işveren ve hükümetten oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında Ocak zammı için 4 toplantı yapacak. Peki, yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte, rakamlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 21
2024 Yeni asgari ücret zammı son dakika hesaplandı! Yüzde, 37, %40, %50, %56 formülleri geldi! Yılbaşında 15 bin TL detayı...

15 ÜYE KARAR VERECEK

Komisyonda işverenleri TİSK, işçileri ise Türk-İş temsil edecek. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üyenin olduğu Asgari Ücret Tespit Komisyonu ay sonuna kadar yapacağı 4 toplantıda yeni ücreti kararlaştıracak.

  • 3
  • 21
2024 Yeni asgari ücret zammı son dakika hesaplandı! Yüzde, 37, %40, %50, %56 formülleri geldi! Yılbaşında 15 bin TL detayı...

ASGARİ ÜCRETLİ KOMİSYONU

Yeni ücrete ilişkin henüz TİSK'ten bir değerlendirme gelmedi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise '20 Kasım'dan sonra 2'si erkek, 2'si kadın 4 asgari ücretlinin bulunacağı komisyon kuracakları, talep edecekleri tutara da onların karar vereceği' yönünde bir açıklama yaptı.

  • 4
  • 21
2024 Yeni asgari ücret zammı son dakika hesaplandı! Yüzde, 37, %40, %50, %56 formülleri geldi! Yılbaşında 15 bin TL detayı...

ENFLASYON DİKKATE ALINACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak hedefidir. Yıl sonunda asgari ücrette bu yükü hafifletmek adına önemli bir gündemimiz olduğunu paylaşmak isterim" derken;

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da "Memur, emekli, işçi enflasyondan korunacak. Önceliğimiz vatandaşı enflasyonun olumsuz etkilerinden korumak ve hızla önlemler almaktır" açıklaması yaptı.

  • 5
  • 21
2024 Yeni asgari ücret zammı son dakika hesaplandı! Yüzde, 37, %40, %50, %56 formülleri geldi! Yılbaşında 15 bin TL detayı...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise "Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik ve bundan sonra da ezdirmeyeceğiz" şeklinde konuştu.