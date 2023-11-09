2024 Yeni asgari ücret zammı son dakika hesaplandı! Yüzde 37, %40, %50, %56 formülleri geldi! Yılbaşında 15 bin TL detayı...

"Yılbaşında asgari ücret ne kadar olacak 2024?" sorusu milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanıyor. Ocak ayına kısa süre kala asgari ücret zammı hakknda son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Temmuz ara zammı yüzde 34 olarak belirlemişti. Şimdi ise gözler yeni yapılacak zam oranına çevrildi. Peki, yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte, son dakika gelişmeleri...