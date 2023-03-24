HaberlerGaleriPrefabrik EV FİYATLARI 2023 | 46 bin 800 TL'ye 72 metrekare ev sahibi olun! 2+1, 3+1, 4+1 prefabrik evler ne kadar, kaç TL? Devlet desteği nasıl alınır?
Prefabrik EV FİYATLARI 2023 | 46 bin 800 TL'ye 72 metrekare ev sahibi olun! 2+1, 3+1, 4+1 prefabrik evler ne kadar, kaç TL? Devlet desteği nasıl alınır?
Prefabrik ev fiyatları sıklıkla gündeme geliyor. Özellikle deprem riskinin azlığı sebebiyle tercih sebebi olan evlerde devlet tarafından depremzede vatandaşlara 200.000 TL'lik destek ödemesi gerçekleştiriliyor. Kurulumu basit ve pratik olan evlerin aynı zamanda kullanımı da oldukça rahat ve konforlu. Peki prefabrik fiyatları ne kadar, kaç TL?