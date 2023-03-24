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Haberler Galeri Prefabrik EV FİYATLARI 2023 | 46 bin 800 TL'ye 72 metrekare ev sahibi olun! 2+1, 3+1, 4+1 prefabrik evler ne kadar, kaç TL? Devlet desteği nasıl alınır?

Prefabrik EV FİYATLARI 2023 | 46 bin 800 TL'ye 72 metrekare ev sahibi olun! 2+1, 3+1, 4+1 prefabrik evler ne kadar, kaç TL? Devlet desteği nasıl alınır?

Prefabrik ev fiyatları sıklıkla gündeme geliyor. Özellikle deprem riskinin azlığı sebebiyle tercih sebebi olan evlerde devlet tarafından depremzede vatandaşlara 200.000 TL'lik destek ödemesi gerçekleştiriliyor. Kurulumu basit ve pratik olan evlerin aynı zamanda kullanımı da oldukça rahat ve konforlu. Peki prefabrik fiyatları ne kadar, kaç TL?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.03.2023 19:20
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Prefabrik EV FİYATLARI 2023 | 46 bin 800 TL’ye 72 metrekare ev sahibi olun! 2+1, 3+1, 4+1 prefabrik evler ne kadar, kaç TL? Devlet desteği nasıl alınır?

Deprem sonrası gündeme gelen konulardan biride prefabrik ev fiyatları oldu. Arama motorlarında sıklıkla "Prefabrik ev ne kadar, kaç TL?", "Devlet barınma desteği nasıl alınır, şartları neler?" sorularının cevapları araştırılıyor. Peki depreme dayanıklılık noktasında en güvenilir yapılara arasında gösterilen prefabrik ev avantaj ve dezavantajları neler? Devlet destekli prefabrik ev nasıl alınır?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Prefabrik EV FİYATLARI 2023 | 46 bin 800 TL’ye 72 metrekare ev sahibi olun! 2+1, 3+1, 4+1 prefabrik evler ne kadar, kaç TL? Devlet desteği nasıl alınır?

PREFABRİK EV NEDİR?

Duvar, pencere gibi tüm parçaları fabrikada üretilen ve inşası için temel kazılması gerekmeyen yapı türüne prefabrik ev denir. Prefabrik evler bir ya da iki katlı olarak istenilen metrekare ve oda yerleşim planına göre hazırlanabilmektedir.

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Prefabrik EV FİYATLARI 2023 | 46 bin 800 TL’ye 72 metrekare ev sahibi olun! 2+1, 3+1, 4+1 prefabrik evler ne kadar, kaç TL? Devlet desteği nasıl alınır?

4 AŞAMADA YAPILIYOR

*Fabrikada modül imalatı.

*Modülleri "donatmak" için çeşitli işlemler

*Kalite kontrol ve hava sızdırmazlık testi.

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Prefabrik EV FİYATLARI 2023 | 46 bin 800 TL’ye 72 metrekare ev sahibi olun! 2+1, 3+1, 4+1 prefabrik evler ne kadar, kaç TL? Devlet desteği nasıl alınır?

*Şantiyede montaj ve ardından çerçeve ve çatı için bir çatı ustasının müdahalesi.

Evin tamamı fabrika yapımı olsa bile, seçtiğiniz arazinin daha önce işlem görmesi ve ev monte edildiğinde temellerinin atılmış olması esastır.

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Prefabrik EV FİYATLARI 2023 | 46 bin 800 TL’ye 72 metrekare ev sahibi olun! 2+1, 3+1, 4+1 prefabrik evler ne kadar, kaç TL? Devlet desteği nasıl alınır?

PREFABRİK EVLERİN AVANTAJLARI NELER?

*Prefabrik evlerin üretimi, her iklim koşuluna göre yapılabilmektedir.

*Pefabrik evler, üretim ve montaj sürelerinin kısalığıyla fark yaratırlar.