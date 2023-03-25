25 Mart 2023, Cumartesi
11.050 TL olacak iddiası! Asgari ücret açıklaması geldi! %36 zam tarifesi ile Brüt -Net hesabı...
Emeklinin en düşük maaşının 7.500 TL olacağının müjdesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan verdi. Açıklamanın ardından en düşük emekli maaşı yüzde 36'nın üzerinde bir artışla 7500 TL'ye yükseldi. Maaş düzenlemesinin TBMM'den geçmesinin ardından yeni maaşlara yansıma olacak. Diğer yandan asgari ücret için yeni gelişmeler yakından takip ediliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da katıldığı bir programda emekli zammı ve asgari ücret hakkında açıklamalarda bulundu. İşte, asgari ücret zammı için son gelişmeler!
Giriş Tarihi: 25.03.2023 08:33 Güncelleme Tarihi: 25.03.2023 08:34
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