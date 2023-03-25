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Haberler Galeri 1-2-3-4 çocuğunuz varsa hemen başvurun: Hane başına yapılacak! Çocuklu ailelere can suyu olacak! 350 - 450 - 550 - 650 TL...

1-2-3-4 çocuğunuz varsa hemen başvurun: Hane başına yapılacak! Çocuklu ailelere can suyu olacak! 350 - 450 - 550 - 650 TL...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal yardımlara geçtiğimiz aylarda yeni destek ödemesi eklendi. "Çocuk Destek Bileşeni" adındaki yeni sosyal yardım ödemesine çocuklu aileler başvurular yapabiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi ailelerin maddi anlamda desteklenmesi için düzenlenen sosyal yardımları düzenli olarak hak sahiplerine ulaştırıyor. Hal böyle olunca,"Çocuk yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, Çocuk desteği kimlere verilecek, başvuru nasıl yapılır? Çocuk yardımı(Çocuk Destek Bileşeni) ne kadar? sorularının cevapları!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.03.2023 08:34 Güncelleme Tarihi: 25.03.2023 08:35
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1-2-3-4 çocuğunuz varsa hemen başvurun: Hane başına yapılacak! Çocuklu ailelere can suyu olacak! 350 - 450 - 550 - 650 TL...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli ailere sosyal yardım desteği sağlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirdikleri çocuk desteği ödemeleri hakkında detaylar merak ediliyor. Çocuk yardımı başvuruları nereden yapılır? Kimler çocuk desteği alabilir? sorularının cevapları merak ediliyor. İşte, Çocuk Destek Bileşeni için detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1-2-3-4 çocuğunuz varsa hemen başvurun: Hane başına yapılacak! Çocuklu ailelere can suyu olacak! 350 - 450 - 550 - 650 TL...

Çocuk Destek Bileşeni' kapsamında yapılacak olan yardım detayları anne babaların gündeminde yer alıyor.

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1-2-3-4 çocuğunuz varsa hemen başvurun: Hane başına yapılacak! Çocuklu ailelere can suyu olacak! 350 - 450 - 550 - 650 TL...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirdikleri çocuk desteği ödemelerinin ne kadar ve ne zamandan itibaren hesaplara yatacağı konusunda detayları da açıkladı.

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1-2-3-4 çocuğunuz varsa hemen başvurun: Hane başına yapılacak! Çocuklu ailelere can suyu olacak! 350 - 450 - 550 - 650 TL...

ÇOCUK DESTEĞİ NEDİR, NE KADAR?

Bakan Yanık, sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklara ilişkin ilave destek sağlayacaklarını kaydederek, "Çocuk Destek Bileşeni" kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek vereceklerini belirtti. Bakan Yanık, "Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 TL, 3 çocuklu hanelere 450 TL, 4 çocuklu hanelere 550 TL, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 TL ilave destek sağlayacağız" dedi.

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1-2-3-4 çocuğunuz varsa hemen başvurun: Hane başına yapılacak! Çocuklu ailelere can suyu olacak! 350 - 450 - 550 - 650 TL...

ÇOCUK DESTEK BİLEŞENİ BAŞVURUSU NEREYE, NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) yapılacak. Aile Destek Programı'nda 12 ay boyunca düzenli olarak ödeme yapılacak.