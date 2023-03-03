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Haberler Galeri Prefabrik 3+1, 2+1 ev FİYATLARI 2023 | 80 m2, 90 m2, 110 m2... Metrekaresine göre hesaplama...

Prefabrik 3+1, 2+1 ev FİYATLARI 2023 | 80 m2, 90 m2, 110 m2... Metrekaresine göre hesaplama...

Prefabrik evler hem fiyatlarının uygun olması hem de depreme karşı daha dayanıklı özellikleri sebebiyle tercih sebebi oluyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerekli şartları karşılayanlara aynı zamanda da 200 bin TL tutarında prefabrik ev desteği verilmektedir. Peki prefabrik ev fiyatları ne kadar, kaç TL? Metrekaresine göre fiyatlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.03.2023 08:39 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 08:54
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Prefabrik 3+1, 2+1 ev FİYATLARI 2023 | 80 m2, 90 m2, 110 m2... Metrekaresine göre hesaplama...

Prefabrik ev fiyatları ne kadar, kaç TL sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Devlet desteği de sağlanan prefabrik evlerin popülerliği gün geçtikçe artmaktadır. 50-55-59-70-75-85-90-100-150 metrekareye kadar ulaşabilen evler aynı zamanda da basitçe inşa edilebilmektedir. İşte 2023 prefabrik ev fiyatları ve devlet desteği...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Prefabrik 3+1, 2+1 ev FİYATLARI 2023 | 80 m2, 90 m2, 110 m2... Metrekaresine göre hesaplama...

PREFABRİK EV NEDİR?

Duvar, pencere gibi tüm parçaları fabrikada üretilen ve inşası için temel kazılması gerekmeyen yapı türüne prefabrik ev denir. Prefabrik evler bir ya da iki katlı olarak istenilen metrekare ve oda yerleşim planına göre hazırlanabilmektedir.

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Prefabrik 3+1, 2+1 ev FİYATLARI 2023 | 80 m2, 90 m2, 110 m2... Metrekaresine göre hesaplama...

PREFABRİK EV FİYATLARI 2023

Prefabrik evlerin fiyatları değişiklik gösterse de uygun olduğu için cep dostudur. İşte 50-55-59-70-75-85-90-100-150 metrekare prefabrik ev fiyatları...

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Prefabrik 3+1, 2+1 ev FİYATLARI 2023 | 80 m2, 90 m2, 110 m2... Metrekaresine göre hesaplama...

50 metrekare Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev Fiyatı: 249 bin 900 TL

55 metrekare Süper Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev Fiyatı: 229 bin 900 TL

59 metrekare Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev Fiyatı: 287 bin 900 TL

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Prefabrik 3+1, 2+1 ev FİYATLARI 2023 | 80 m2, 90 m2, 110 m2... Metrekaresine göre hesaplama...

Prefabrik Ev 70 metrekare 2+1 Süper Kampanyalı Fiyatı: 249 bin 900 TL

78 metrekare Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev Fiyatı: 324 bin 900 TL