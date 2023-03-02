HaberlerGaleriİşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL 2023? İşsizlik maaşı nasıl alınır, şartları neler? İŞKUR BAŞVURU EKRANI! En düşük, en yüksek maaş hesaplama
İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL 2023? İşsizlik maaşı nasıl alınır, şartları neler? İŞKUR BAŞVURU EKRANI! En düşük, en yüksek maaş hesaplama
Yeni yıla girilmesiyle birlikte işsizlik maaşlarının ne kadar olduğu merak konusu oldu. Söz konusu ödemeler, 2023 asgari ücretin belirlenmesinin ardından değişti. İşsizlik maaşı şartları yakın zaman içerisinde çalıştığı yerden ayrılan kişiler için oldukça önemli bir konu. Bu ödeneklerden faydalanmak isteyenler konuya dair detayları sorguluyor. Peki, 2023 işsizlik maaşı ne kadar, başvuru şartları neler? İşte, İŞKUR başvuru ekranı ve haberin detayları...