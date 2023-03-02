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Haberler Galeri İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL 2023? İşsizlik maaşı nasıl alınır, şartları neler? İŞKUR BAŞVURU EKRANI! En düşük, en yüksek maaş hesaplama

İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL 2023? İşsizlik maaşı nasıl alınır, şartları neler? İŞKUR BAŞVURU EKRANI! En düşük, en yüksek maaş hesaplama

Yeni yıla girilmesiyle birlikte işsizlik maaşlarının ne kadar olduğu merak konusu oldu. Söz konusu ödemeler, 2023 asgari ücretin belirlenmesinin ardından değişti. İşsizlik maaşı şartları yakın zaman içerisinde çalıştığı yerden ayrılan kişiler için oldukça önemli bir konu. Bu ödeneklerden faydalanmak isteyenler konuya dair detayları sorguluyor. Peki, 2023 işsizlik maaşı ne kadar, başvuru şartları neler? İşte, İŞKUR başvuru ekranı ve haberin detayları...

Giriş Tarihi: 02.03.2023 13:38
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İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL 2023? İşsizlik maaşı nasıl alınır, şartları neler? İŞKUR BAŞVURU EKRANI! En düşük, en yüksek maaş hesaplama

2023 yılı işsizlik maaşı hakkında detaylar arama motorlarında hız kazandı. 2023 yılı asgari ücrete yapılan zammın ardından söz konusu ödemeler de değişti. Asgari ücretten etkilenen kalemlerden birisi olan işsizlik maaşı başvuruları İŞKUR üzerinden yapılıyor. Peki, İşsizlik maaşı 2023 ne kadar, kaç TL? İşsizlik maaşı başvruu şartları neler? İşte tüm detaylar…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL 2023? İşsizlik maaşı nasıl alınır, şartları neler? İŞKUR BAŞVURU EKRANI! En düşük, en yüksek maaş hesaplama

İŞSİZLİK MAAŞI 2023 NE KADAR?

İşsizlik maaşı asgari ücretten etkilenen ödemeler arasında yer alıyor. 2023 yılında çalışanların en az alacağı asgari ücret tutarı 8 bin 506 TL olarak belirlenmişti.

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İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL 2023? İşsizlik maaşı nasıl alınır, şartları neler? İŞKUR BAŞVURU EKRANI! En düşük, en yüksek maaş hesaplama

Buna göre 2023 yılında en az 4 ay çalışan bir işçi için; işsiz kalması ve gerekli şartları taşıması halinde işsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise yüzde 80'i olarak hesaplandığı için yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinin en düşüğü 4 bin 3 lira, en yükseği ise 8 bin 6 lira şeklinde uygulanacak.

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İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL 2023? İşsizlik maaşı nasıl alınır, şartları neler? İŞKUR BAŞVURU EKRANI! En düşük, en yüksek maaş hesaplama

EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK İŞSİZLİK MAAŞI

2023 yılında en yüksek işsizlik maaşı 8 bin 6 TL ödenecek.

2023 yılında en düşük işsizlik maaşı 4 bin 3 TL ödencek.

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İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL 2023? İşsizlik maaşı nasıl alınır, şartları neler? İŞKUR BAŞVURU EKRANI! En düşük, en yüksek maaş hesaplama

Bu rakamlardan binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılacak.