Maaşı 5.500 TL ve üstü olanlar hemen bunu yapsın! SSK Bağ-Kur emeklisine bir kereye mahsus ödenecek! En az 1.000 TL artışla...

Hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. EYT yasasının Meclis'ten geçmesiyle birlikte ilk etapta 2.2 milyon kişi emeklilik hakkına kavuştu. Hem EYT hem de mart ayının gelmesiyle birlikte bankalar promosyon tutarlarını güncelledi. Gözler kampanyalara çevrilirken, şu ana kadar tutar 8 bin 500 liraya kadar çıktı. Peki hangi banka ne kadar veriyor? İşte mart ayı güncel banka promosyon tutarları...