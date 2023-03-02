02 Mart 2023, Perşembe
Maaşı 5.500 TL ve üstü olanlar hemen bunu yapsın! SSK Bağ-Kur emeklisine bir kereye mahsus ödenecek! En az 1.000 TL artışla...
EYT yasası ile ilk etapta 2.2 milyon kişi emeklilik muradına kavuştu. EYT yasasının kabul edilmesiyle birlikte bankaların promosyon rekabeti daha da kızıştı. Mart ayıyla birlikte promosyon rakamlarını peş peşe açıklayan bankalar emeklinin kafasını karıştırdı. Üstelik EYT'liler banka promosyonu alma sürecini emekli aylığı başvurusu sırasında başlatabilecek. Peki en yüksek promosyon veren banka hangisi? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank...
Giriş Tarihi: 02.03.2023 11:38 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 11:38
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