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Haberler Galeri Maaşı 5.500 TL ve üstü olanlar hemen bunu yapsın! SSK Bağ-Kur emeklisine bir kereye mahsus ödenecek! En az 1.000 TL artışla...

Maaşı 5.500 TL ve üstü olanlar hemen bunu yapsın! SSK Bağ-Kur emeklisine bir kereye mahsus ödenecek! En az 1.000 TL artışla...

EYT yasası ile ilk etapta 2.2 milyon kişi emeklilik muradına kavuştu. EYT yasasının kabul edilmesiyle birlikte bankaların promosyon rekabeti daha da kızıştı. Mart ayıyla birlikte promosyon rakamlarını peş peşe açıklayan bankalar emeklinin kafasını karıştırdı. Üstelik EYT'liler banka promosyonu alma sürecini emekli aylığı başvurusu sırasında başlatabilecek. Peki en yüksek promosyon veren banka hangisi? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.03.2023 11:38 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 11:38
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Maaşı 5.500 TL ve üstü olanlar hemen bunu yapsın! SSK Bağ-Kur emeklisine bir kereye mahsus ödenecek! En az 1.000 TL artışla...

Hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. EYT yasasının Meclis'ten geçmesiyle birlikte ilk etapta 2.2 milyon kişi emeklilik hakkına kavuştu. Hem EYT hem de mart ayının gelmesiyle birlikte bankalar promosyon tutarlarını güncelledi. Gözler kampanyalara çevrilirken, şu ana kadar tutar 8 bin 500 liraya kadar çıktı. Peki hangi banka ne kadar veriyor? İşte mart ayı güncel banka promosyon tutarları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Maaşı 5.500 TL ve üstü olanlar hemen bunu yapsın! SSK Bağ-Kur emeklisine bir kereye mahsus ödenecek! En az 1.000 TL artışla...

EYT yasası ve yeni ayın gelişiyle banka prosmoyon tutarları güncellendi. Promosyon tutarları şu ana kadar tutar 8 bin 500 liraya kadar çıktı. Peki tutar daha da artacak mı? İşte Takvim Gazetesi yazarı Çığıl Ön Yener'in konuya ilişkin yazısı...

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Maaşı 5.500 TL ve üstü olanlar hemen bunu yapsın! SSK Bağ-Kur emeklisine bir kereye mahsus ödenecek! En az 1.000 TL artışla...

Milyonlarca EYT'li çıkarılan yasayla birlikte muradına eriyor. Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'lilere emeklilik yolunu açan düzenleme ile ilk etapta 2.2 milyon kişiye aylık bağlanması beklenirken, aynı anda promosyon kapısı da açılacak. Üstelik EYT'liler banka promosyonu alma sürecini emekli aylığı başvurusu sırasında başlatabilecek. Yani bu ay hem emekli aylığı başvurusunu yapmak hem de promosyon sürecini başlatmak mümkün olacak.

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Maaşı 5.500 TL ve üstü olanlar hemen bunu yapsın! SSK Bağ-Kur emeklisine bir kereye mahsus ödenecek! En az 1.000 TL artışla...

ARKA ARKAYA İKİ ÖDEME

SGK'ya emeklilik için başvuru yapılırken aylığın yatırılması istenen banka ve şubesi seçilebilecek. Ardından da seçilen bankaya 3 yıllık taahhüt verilebilecek. Promosyon da bu durumda ilk emekli aylığından 3 gün sonra banka hesabına yatırılacak. Nisan'da hem emekli aylığı hem promosyon alınabilecek.

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Maaşı 5.500 TL ve üstü olanlar hemen bunu yapsın! SSK Bağ-Kur emeklisine bir kereye mahsus ödenecek! En az 1.000 TL artışla...

PROMOSYON ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

İsteyen EYT düzenlemesi yürürlüğe girer girmez başvuruyla birlikte promosyon sürecini başlatabileceği gibi, isteyen de bekleyip duruma göre hareket edebilecek. Hızlı promosyon almak isteyenlerin emekli aylığı başvurusu yapmadan önce kampanyaları inceleyip karar vermesi yararlı olacak.