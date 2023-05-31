Net, brüt hesabı 11 bin 765 TL tüm maaşlara yansıyacak! Asgari ücret zammı tüm gelirleri katlayacak! Kim ne kadar alacak?
Asgari ücrete temmuzda yapılacak olan zamla birlikte stajyer maaşlarından, işsizlik ödeneklerine kadar pek çok ödeme etkilenecek. Halen net 8 bin 506 lira 80 kuruş olan net asgari ücretin ara zam ile 10 bin lirayı aşması bekleniyor. Peki asgari ücret zammı kime nasıl yansıyacak? İşsizlik maaşı temmuzda ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 31.05.2023
06:40 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023
06:41
7 milyonu aşkın kişiyi doğrudan etkileyecek olan asgari ücret zammında geri sayım başladı. 6 aylık enflasyon oranına göre şekillenen maaş artışlarının nette 10 bin TL'yi, brütte ise 11 bin 765 TL'yi aşması bekleniyor. Net ve brüt hesapları yapılmaya başlandı. Peki hangi ödemeler nasıl etkilenecek? Stajyer maaşları kaç TL olacak? Rapor paraları ne kadar artacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR
Seçim sonrası ilk gündem maddelerinden biri asgari ücret olacak. Asgari ücrete Temmuz'da yapılacak ara zam çalışanlardan işsizlere hemen herkese etki edecek. İşsizlik maaşından stajyer ücretine asgari ücretlinin rapor ve tazminatına kadar pek çok kazanç da artacak. İşte detayları…
MİLYONLARIN geliri Temmuz'da artıyor. Bu kapsamda 7 milyonu aşkın çalışanı direkt olarak ilgilendiren asgari ücrette de artış gündemde. Asgari ücrete geçen yıl da yaklaşık yüzde 30'luk bir ara zam yapılmıştı. Yeni oran merakla beklenirken, çalışmalarda en önemli kriter enflasyon olacak. Bu yılın ilk yarısına ilişkin enflasyon verisi bu açıdan önem taşırken, bir refah payı da eklenecek. İşçiler için hesaplanacak asgari geçim tutarı da dikkate alınacak.
EN AZ 10 BİN LİRA
Halen net 8 bin 506 lira 80 kuruş olan net asgari ücretin ara zam ile 10 bin lirayı aşması bekleniyor. Bu durumda brüt asgari ücret de 11 bin 765 lirayı aşacak. İlk 4 aylık enflasyon yüzde 15.21 çıkmıştı. Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki TÜFE tahminlerine göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 20.92 olarak bekleniyor. Bu tahmin yansıtılırsa asgari ücret net 10 bin 286, brüt 12 bin 101 lira olacak. Net asgari ücret eğer yüzde 25 artış yapılırsa 10 bin 633 liraya çıkarken, artış yüzde 30 olursa 11 bin 58, yüzde 35 olarak belirlenirse 11 bin 484, yüzde 40'ı bulursa 11 bin 909 liraya ulaşacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek yeni tutar sadece bu ücretle çalışanları değil, çok geniş bir kesimi etkileyecek.
TÜM ÇALIŞANLARA YANSIYACAK
Yeni asgari ücret tüm çalışanlara yansıyacak. Asgari ücretten yüksek kazananların maaşları şirketleri tarafından yeniden belirlenecek. Ayrıca asgari ücret kadar tutarın vergi dışı olması nedeniyle brüt ücretle çalışanlara avantaj oluşacak. Ücret, maaş geliri elde eden çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı artacak.