Net, brüt hesabı 11 bin 765 TL tüm maaşlara yansıyacak! Asgari ücret zammı tüm gelirleri katlayacak! Kim ne kadar alacak?

EN AZ 10 BİN LİRA

Halen net 8 bin 506 lira 80 kuruş olan net asgari ücretin ara zam ile 10 bin lirayı aşması bekleniyor. Bu durumda brüt asgari ücret de 11 bin 765 lirayı aşacak. İlk 4 aylık enflasyon yüzde 15.21 çıkmıştı. Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki TÜFE tahminlerine göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 20.92 olarak bekleniyor. Bu tahmin yansıtılırsa asgari ücret net 10 bin 286, brüt 12 bin 101 lira olacak. Net asgari ücret eğer yüzde 25 artış yapılırsa 10 bin 633 liraya çıkarken, artış yüzde 30 olursa 11 bin 58, yüzde 35 olarak belirlenirse 11 bin 484, yüzde 40'ı bulursa 11 bin 909 liraya ulaşacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek yeni tutar sadece bu ücretle çalışanları değil, çok geniş bir kesimi etkileyecek.