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Bekçilere zam müjdesi! 2020 bekçi maaşları 229 TL arttı! Bekçilik maaşları ne kadar oldu?

Bekçilik sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından göreve başlayacak olan vatandaşlar belli oldu. Gözler yeni bekçi alımına çevrilirken, bekçilerin maaşlarına yeni yılda yapılan zam oranı da merak konusu oldu. Enflasyon verilerinin açıklanması ile memurlara ne kadar zam yapılacağı netleşmişti. Memur maaşlarının içinde bekçilik maaşları da yer alıyor. Bekçilik maaşları geçen yıla göre 229 TL arttı. Peki, bekçilik maaşları ne kadar oldu? İşte 2020 bekçilik maaşları ve tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 04.01.2020 12:53 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020 13:08
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Bekçilere zam müjdesi! 2020 bekçi maaşları 229 TL arttı! Bekçilik maaşları ne kadar oldu?

Bekçilik sınav sonuçlarının ardından gözler bekçilerin kazançlarına çevrildi. Bekçilik sınavını kazanan adaylar zamlı maaşlar ile işe başlayacaklar. Enflasyonun ardından zamlı bekçi maaşları da belli olmuştu. Bekçiler 229 TL zam alacak. Peki, 2020 bekçilik maaşı ne kadar oldu? İşte bekçilerin bu yıl kazanacakları zamlı maaşlar...

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Bekçilere zam müjdesi! 2020 bekçi maaşları 229 TL arttı! Bekçilik maaşları ne kadar oldu?

BEKÇİ ALIMI TAMAMLANDI

Bekçi alımı için sınav ve mülakat aşaması tamamlandı. Aşamaları geçen adaylar bekçilik üniformasını giyerek belirlenen adresler çarşı ve mahalle bekçiliği görevlerini üstlenecekler.

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Bekçilere zam müjdesi! 2020 bekçi maaşları 229 TL arttı! Bekçilik maaşları ne kadar oldu?

2020'DE DE BEKÇİLİK ALIMLARI SÜRECEK

Bekçilik alımları bu yıl da sürecek. 2020 personel alımları içinde bekçi alımına da yer verildi. En az 8 bin bekçi alımı bu yıl içerisinde yapılacak.

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Bekçilere zam müjdesi! 2020 bekçi maaşları 229 TL arttı! Bekçilik maaşları ne kadar oldu?

BEKÇİLİK GÖREVİ İLE SUÇLAR DÜŞTÜ

Bekçilerin mahalle ve çarşıda devriye atması ile suç oranlarında azalma görüldü. Özellikle hırsızlık ve gasp gibi olaylarda ciddi düşüşler yaşandı. Bekçilik görevinin başarı ile yürütülmesi sonrası sayılar giderek artırılmaya başlandı.

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Bekçilere zam müjdesi! 2020 bekçi maaşları 229 TL arttı! Bekçilik maaşları ne kadar oldu?

2019'DA EN EDÜŞÜK BEKÇİ MAAŞI 4 BİN 180 TL'YDİ

Bekçilik alımları maaşının yükseliği nedeniyle oldukça ilgi görüyor. Bekçiler lise ve üniversite mezuniyetine göre ücret alıyor. En düşük bekçilik ücreti 2019'da 4 bin 180 TL'ydi