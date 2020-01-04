Bekçilere zam müjdesi! 2020 bekçi maaşları 229 TL arttı! Bekçilik maaşları ne kadar oldu?

Bekçilik sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından göreve başlayacak olan vatandaşlar belli oldu. Gözler yeni bekçi alımına çevrilirken, bekçilerin maaşlarına yeni yılda yapılan zam oranı da merak konusu oldu. Enflasyon verilerinin açıklanması ile memurlara ne kadar zam yapılacağı netleşmişti. Memur maaşlarının içinde bekçilik maaşları da yer alıyor. Bekçilik maaşları geçen yıla göre 229 TL arttı. Peki, bekçilik maaşları ne kadar oldu? İşte 2020 bekçilik maaşları ve tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 04.01.2020 12:53 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020 13:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





