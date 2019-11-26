Plastik poşet fiyatı zamlanacak mı? İşte cevabı...

"Zaten zor durumda olan plastik poşet üretim sektörümüzün ve tüketicilerin daha fazla olumsuz etkilenmemesi adına poşet ücretinin kesinlikle artırılmaması için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 2020 yılı poşet fiyatlarının artmaması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın fiyat belirleme komisyonu toplantısına TOBB Meclisi, PAGEV Poşet Sanayicileri Komitesi olarak katıldık. Perakendeciler, tüketiciler ve üreticiler açısından olayın tüm boyutlarını değerlendirdik. Komisyonda fiyatın artırılmaması yönünde karar aldık."