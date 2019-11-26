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Emekliye 5 kazanç! Gözler o toplantıda...
Milyonlarca memur ve emekli KPDK toplantısını bekliyor. Memurların ve emeklilerin gözü KPDK toplantısında. Emekliler; aile yardımı, intibak, ücretsiz ulaşım, indirimli tatil ve yaşı bekleyene sağlık kararı istiyor. KPDK toplantısında 5 talebin hayata geçirilmesi bekleniyor. Emeklilerle ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...
Giriş Tarihi: 26.11.2019 02:43 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 08:01
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