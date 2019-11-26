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Emekliye 5 kazanç! Gözler o toplantıda...

Milyonlarca memur ve emekli KPDK toplantısını bekliyor. Memurların ve emeklilerin gözü KPDK toplantısında. Emekliler; aile yardımı, intibak, ücretsiz ulaşım, indirimli tatil ve yaşı bekleyene sağlık kararı istiyor. KPDK toplantısında 5 talebin hayata geçirilmesi bekleniyor. Emeklilerle ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 26.11.2019 02:43 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 08:01
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Emekliye 5 kazanç! Gözler o toplantıda...

Milyonlarca emekli Aralık ayında toplanması beklenen Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısını iple çekiyor.

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Emekliye 5 kazanç! Gözler o toplantıda...

Toplu sözleşmede karara bağlanamayan 5 talep KPDK'ya taşınacak.

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Emekliye 5 kazanç! Gözler o toplantıda...

Cepleri rahatlatacak bu talepler kabul edilirse, sadece memur emeklileri için değil, tüm emekliler için hayata geçirilmesi bekleniyor. İşte o talepler:

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Emekliye 5 kazanç! Gözler o toplantıda...

● Emeklilere de memurlar gibi aile yardımı verilsin.

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Emekliye 5 kazanç! Gözler o toplantıda...

● Emekli kamu görevlileri, yaş sınırı olmaksızın toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlandırılsın.