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Altın fiyatları 26 Kasım Salı ne kadar? Altın fiyatları düşer mi, çıkar mı? Gram altın, tam altın, çeyrek altın kaç TL?

Altın fiyatları yeni haftanın ikinci gününe sakin bir seyirle başladı. Hafif bir çıkış içinde görünen altının Ons fiyatı 1454 dolar seviyesinde. Gram altın dünkü düşüşle birlikte günü 270 TL'nin altında tamamlarken, çeyrek altın ise 440 TL bandında tutunmayı başarmıştı. Küresel piyasalardaki risk iştahının azalması altın fiyatlarını olumsuz olarak etkiliyor. Yılın ilk yarısında güvenli liman ihtiyacı yükselmiş, altın fiyatları da buna paralel olarak zirveyi görmüştü. Tarihi seviyeleri gören altın fiyatları daha sonra ise düşüşe geçti. Son ay içerisinde yıl içindeki en düşük değerlerini gören altın fiyatlarının bundan sonraki seyri de merak konusu. Uzmanlar günlük olarak yaptığı incelemelerle altının gidişatını aktarıyor. Uzun vadede altının kazandıracağı yönünde görüş hakim olsa da, kısa vadede çok sert bir atak beklenmiyor. Peki, altın fiyatları 26 Kasım Salı ne kadar? Altın fiyatları düşer mi, çıkar mı? Gram altın, tam altın, çeyrek altın kaç TL? İşte altın fiyatlarında son durum ve merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 26.11.2019 09:21 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 09:29
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Altın fiyatları 26 Kasım Salı ne kadar? Altın fiyatları düşer mi, çıkar mı? Gram altın, tam altın, çeyrek altın kaç TL?

Altın fiyatları haftanın ikinci gününe toparlanma eğilimi ile başladı. Fiyatlarda yatay seyir görülürken, Ons Altın fiyatı 1454 dolar seviyesinden işlem görüyor. Spot altın gram fiyatı ise 269 TL'yi baskılıyor. Altın fiyatları haftaya düşüşle başlamış, gram altın fiyatı 270 TL'nin altında kalmıştı. Çeyrek altın fiyatları ise 440 TL'nin üstünde tutunmayı başardı. Vatandaşlar altın fiyatlarındaki dalgalı süreci yakından takip ediyor. Peki, altın fiyatları 26 Kasım Salı ne kadar? Altın fiyatları düşer mi, çıkar mı? Gram altın, tam altın, çeyrek altın kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...

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Altın fiyatları 26 Kasım Salı ne kadar? Altın fiyatları düşer mi, çıkar mı? Gram altın, tam altın, çeyrek altın kaç TL?

ALTINDA ABD-ÇİN BASKISI SÜRÜYOR

Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya'nın değerlendirmesi şöyle:

Ons altın ABD ile Çin gelişmelerini yakından izliyor. Altın yeni haftaya çok güçlü başlayamadı. ABD ile Çin arasındaki iyimserlik küresel borsalar açısından da olumlu fiyatlanıyor. En son gelen habere göre, ABD ve Çin'in üst düzey ticaret temsilcileri Liu He, Steven Mnuchin ve Robert Lighthizer birinci aşama ticaret anlaşmasına dair iki hafta içinde ikinci telefon görüşmelerini gerçekleştirdiler.

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Altın fiyatları 26 Kasım Salı ne kadar? Altın fiyatları düşer mi, çıkar mı? Gram altın, tam altın, çeyrek altın kaç TL?

Telefon konuşmasında ABD ve Çin'in, ilgili konuların uygun yolla çözülmesi ve birinci faz anlaşma için geri kalan mevzularla alakalı olarak da temasların devam etmesi hususunda mutabık kaldıkları belirtildi. Hala görüşmelerin sürüyor olması ve yapıcı görünüm açıkçası altını besleyemiyor. Dolayısıyla bir süre daha altında yukarı yönlü eğilim zor olabilir. Ancak buna rağmen haber akışlarını yakından takip etmekte fayda var. Bugün için ABD'den açıklanacak veriler bulunuyor. Ancak verilerin altın üzerinde etkisi sınırlı kalabilir.

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Altın fiyatları 26 Kasım Salı ne kadar? Altın fiyatları düşer mi, çıkar mı? Gram altın, tam altın, çeyrek altın kaç TL?

KAYIPLAR DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz Cuma günü olumlu gelen ABD İmalat ve Hizmet PMI verileri sonrası Dolar'da görülen değer kazanımlarının ardından haftanın ilk işlem gününde bu etkinin devam ettiği izlenirken, Çin'in fikri mülkiyet haklarının ihlaline yönelik cezaları artıracağını açıklayarak ABD ile ticaret görüşmelerinde en zorlu başlıklardan birinin çözümü yönünde adım atmasının ardından Altın'ın 1454 seviyesini test ettiği gözlendi. Gün sonunda, Ons Altın'ın ticaret iyimserliği ve ABD on yıllıklarındaki sınırlı hareketler ile birlikte kayıplarına devam ettiği görüldü.

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Altın fiyatları 26 Kasım Salı ne kadar? Altın fiyatları düşer mi, çıkar mı? Gram altın, tam altın, çeyrek altın kaç TL?

Ahlatçı Yatırım'ın teknik incelemesine göre, Ons Altın'ın 1454 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Azalan talep ile Ons Altın'ın aşağı yönlü hareketine devam etmesi durumunda sırası ile 1449, 1444 ve 1438 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir. Olası bir yukarı yönlü harekete geçiş durumunda ise 1460, 1465 ve 1471 direnç seviyeleri kısa vadede takip edilebilir.