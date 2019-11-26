Altın fiyatları 26 Kasım Salı ne kadar? Altın fiyatları düşer mi, çıkar mı? Gram altın, tam altın, çeyrek altın kaç TL?

Altın fiyatları yeni haftanın ikinci gününe sakin bir seyirle başladı. Hafif bir çıkış içinde görünen altının Ons fiyatı 1454 dolar seviyesinde. Gram altın dünkü düşüşle birlikte günü 270 TL'nin altında tamamlarken, çeyrek altın ise 440 TL bandında tutunmayı başarmıştı. Küresel piyasalardaki risk iştahının azalması altın fiyatlarını olumsuz olarak etkiliyor. Yılın ilk yarısında güvenli liman ihtiyacı yükselmiş, altın fiyatları da buna paralel olarak zirveyi görmüştü. Tarihi seviyeleri gören altın fiyatları daha sonra ise düşüşe geçti. Son ay içerisinde yıl içindeki en düşük değerlerini gören altın fiyatlarının bundan sonraki seyri de merak konusu. Uzmanlar günlük olarak yaptığı incelemelerle altının gidişatını aktarıyor. Uzun vadede altının kazandıracağı yönünde görüş hakim olsa da, kısa vadede çok sert bir atak beklenmiyor. Peki, altın fiyatları 26 Kasım Salı ne kadar? Altın fiyatları düşer mi, çıkar mı? Gram altın, tam altın, çeyrek altın kaç TL? İşte altın fiyatlarında son durum ve merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 26.11.2019 09:21 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 09:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





