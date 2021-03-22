Piyasalar hareketlendi! Dolar yükselecek mi, düşecek mi? Dolar ne kadar, kaç TL? 22 Mart Pazartesi canlı dolar kuru

Son dakika... Euro ve dolar ne kadar oldu? Cuma günü kapanışta doların satış fiyatı 7,2630 lira, euronun satış fiyatı ise 8,6320 lira olmuştu. Dün akşam saatlerinde döviz kurlarında yukarı yönlü hareketlilik yaşandı. Bu gelişmelerin ardından 'Dolar neden yükseldi?' sorusu araştırılmaya başlandı. Canlı döviz kurlarını yakından takip eden yatırımcılar, şu an euro ve doların ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, dolar yükselecek mi, düşecek mi? Dolar ne kadar, kaç TL? İşte 22 Mart Pazartesi canlı dolar kuru...

Giriş Tarihi: 22.03.2021 09:56 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 09:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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