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Haberler Galeri Piyasalar hareketlendi! Dolar yükselecek mi, düşecek mi? Dolar ne kadar, kaç TL? 22 Mart Pazartesi canlı dolar kuru

Piyasalar hareketlendi! Dolar yükselecek mi, düşecek mi? Dolar ne kadar, kaç TL? 22 Mart Pazartesi canlı dolar kuru

Son dakika... Euro ve dolar ne kadar oldu? Cuma günü kapanışta doların satış fiyatı 7,2630 lira, euronun satış fiyatı ise 8,6320 lira olmuştu. Dün akşam saatlerinde döviz kurlarında yukarı yönlü hareketlilik yaşandı. Bu gelişmelerin ardından 'Dolar neden yükseldi?' sorusu araştırılmaya başlandı. Canlı döviz kurlarını yakından takip eden yatırımcılar, şu an euro ve doların ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, dolar yükselecek mi, düşecek mi? Dolar ne kadar, kaç TL? İşte 22 Mart Pazartesi canlı dolar kuru...

Giriş Tarihi: 22.03.2021 09:56 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 09:56
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Piyasalar hareketlendi! Dolar yükselecek mi, düşecek mi? Dolar ne kadar, kaç TL? 22 Mart Pazartesi canlı dolar kuru

Euro ve dolar ne kadar oldu? Dün akşam saatlerinde döviz kurlarında başlayan anlık dalgalanmalar sürüyor. Geçtiğimiz haftayı 7.21 TL'den kapatan dolar kuru, dün akşam 8,38'e kadar yükseldi. Seansın devam eden bölümünde dolar kuru 7,70'in altını gördü. Güncel döviz kurları ve merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, dolar yükselecek mi, düşecek mi? Dolar ne kadar, kaç TL? 22 Mart Pazartesi canlı dolar kuru...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Piyasalar hareketlendi! Dolar yükselecek mi, düşecek mi? Dolar ne kadar, kaç TL? 22 Mart Pazartesi canlı dolar kuru

CANLI DOLAR KURU - 22 MART PAZARTESİ

22 Mart Pazartesi tarihli canlı dolar kuru şu şekilde:

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Piyasalar hareketlendi! Dolar yükselecek mi, düşecek mi? Dolar ne kadar, kaç TL? 22 Mart Pazartesi canlı dolar kuru

CANLI EURO KURU - 22 MART PAZARTESİ

22 Mart Pazartesi tarihli canlı euro kuru şu şekilde:

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Piyasalar hareketlendi! Dolar yükselecek mi, düşecek mi? Dolar ne kadar, kaç TL? 22 Mart Pazartesi canlı dolar kuru

DOLAR NEDEN YÜKSELDİ?

Dün Asya piyasalarında hareketliliğin ardından dolar kuru 8,38'e kadar yükseldi. Sabah 08.00 itibarıyla 8,07 TL'den işlem gören dolar kuru, seansın devam eden bölümünde 7,70'in altını gördü.

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Piyasalar hareketlendi! Dolar yükselecek mi, düşecek mi? Dolar ne kadar, kaç TL? 22 Mart Pazartesi canlı dolar kuru

BAKAN ELVAN'DAN FİYAT İSTİKRARI AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, reform paketinde yer alan eylemlere hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Elvan açıklamasında şu ifadelere yer verdi;