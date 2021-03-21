Milyonlarca çalışan için dikkat! Devlet tarafından ödenecek! Bu tarihten sonra işe dönenler...

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22 Mart 2021, Pazartesi
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Milyonlarca çalışan için dikkat. Devlet tarafından ödenecek. Pandemi döneminde devlet tarafından destek ödemeleri vatandaşlara derin nefes aldırdı. Kısa Çalışma Ödeneği uygulaması özellikle pandemi döneminde milyonlarca çalışana ve işverene büyük bir güvence sağladı. Kısa Çalışma Ödeneği 31 Mart tarihinde sona eriyor. Belirlenen tarih sonrasında işe dönenler için önemli adım atıldı. İşte, konuyla ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 21.03.2021 23:44 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021 23:44
Kısa Çalışma Ödeneği uygulaması özellikle pandemi döneminde milyonlarca çalışan ve iş verene derin nefes aldırdı. Kısa Çalışma Ödeneği uygulaması 31 Mart'ta bitiyor. Bu tarihten sonra işe dönenler içim önemli bir adım atıldı. İşleri tamamen duran veya kısmen üretimi azaltan işyerlerindeki çalışanların maaşlarını İŞKUR karşıladı. Bu tarihten sonra işe dönecekler için yeni adım atıldı. İşe dönenlerin primleri devlet tarafından ödenecek. İşte, alınan yeni dönem kuralları...
GALERİ DEVAM EDİYOR
İşleri tamamen duran veya kısmen üretimi azaltan işyerlerindeki çalışanların maaşlarını İŞKUR karşıladı. Yasa gereği işçiler brüt maaşlarının yüzde 60'ını aldılar.
PRİMLERİ DEVLET ÖDEYECEK
Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in ilgili yazısı şöyle; Burada tavan ücret de brüt asgari ücretin yüzde 150'si olarak uygulandı. Böylece işverenler rahat nefes alırken işçiler de parasız kalmadı. Kısa çalışma ödeneği süresi bu dönemde ihtiyaçlara göre birkaç kez uzatıldı.
Şimdi son tarih olarak 31 Mart 2021 açıklandı. Kısa Çalışma Ödeneği bittikten sonra çalışanlar normal mesailerine dönerken iş verenler de önemli bir destekten yararlanacak. Bu tarihten sonra işe dönenlerin primlerini devlet ödeyecek.
PRİMLER YATIRILACAK
Normalleşme Desteği kapsamında; korona virüs (Kovid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle uygulanan kısa çalışma ödeneğinden veya nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalıların aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda işverenlere prim desteği sağlanıyor.