Milyonlarca çalışan için dikkat! Devlet tarafından ödenecek! Bu tarihten sonra işe dönenler...

PRİMLERİ DEVLET ÖDEYECEK

Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in ilgili yazısı şöyle; Burada tavan ücret de brüt asgari ücretin yüzde 150'si olarak uygulandı. Böylece işverenler rahat nefes alırken işçiler de parasız kalmadı. Kısa çalışma ödeneği süresi bu dönemde ihtiyaçlara göre birkaç kez uzatıldı.