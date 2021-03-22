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22 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Canlı altın fiyatları: 22 Mart 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın düşecek mi, artacak mı? Canlı altın fiyatları: 22 Mart 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın düşecek mi, artacak mı? Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Döviz kurlarında yaşanan hareketlilik sonrası gözler altın fiyatlarına çevrildi. Yatırımcılar ve düğün yapacak olan vatandaşlar, güvenilir liman olarak bilinen altın fiyatlarında son durumu merak ediyor. Güncel altın fiyatları ve merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 22 Mart Pazartesi 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın düşecek mi, artacak mı? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 22.03.2021 10:24
Canlı altın fiyatları, gün içerisinde sıklıkla araştırılıyor. Dün Asya piyasalarında hareketliliğin ardından döviz kurlarında yukarı yönlü hareket başlamış, buna paralel olarak altın fiyatları da yükselişe geçmişti. Cuma günü kapanışta çeyrek altın 658,00 lira, gram altın fiyatı ise 405,60 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın düşecek mi, artacak mı? İşte 22 Mart Pazartesi canlı altın fiyatları...
GALERİ DEVAM EDİYOR ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İşte 22 Mart Pazartesi canlı altın fiyatları:
ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?
22 Mart Pazartesi itibarıyla uzmanların altın yorumları şekilde:
Vakıf Yatırım: FED toplantısının ardından 1.755 seviyesini test eden altın, ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yukarı hareketin devam etmesiyle dünü satıcılı geçirdi. Faizlerdeki bu hareket altında şimdilik önceki gibi sert bir satışı getirmezken, ETF'lerden çıkışın ise devam ettiği görülüyor. Kısa vadede 1.720 ve 1.700 seviyelerini destek, 1.765 ve 1.805'i direnç olarak takip ediyoruz. Teknik olarak alçalan kanal görünümü bozulmadıkça, yükselişlerin kısa vadede tepki niteliğinde kalacağını ve kalıcı olmayacağını düşünüyoruz. Şeker Yatırım: Yukarı yönlü fiyatlamalarla desteklenen kıymetli metalin bugün gerçekleşecek işlemlerde 1738 üzerinde tutunması 1767 direncinin gündeme gelmesine neden olabilir. Aksi yöndeki fiyatlamalarda ise ons altında 1715 desteği hedeflenebilir. Bu seviye aşağısında ise 1691 seviyesi test edilebilir.