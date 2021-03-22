Canlı altın fiyatları: 22 Mart 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın düşecek mi, artacak mı?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Döviz kurlarında yaşanan hareketlilik sonrası gözler altın fiyatlarına çevrildi. Yatırımcılar ve düğün yapacak olan vatandaşlar, güvenilir liman olarak bilinen altın fiyatlarında son durumu merak ediyor. Güncel altın fiyatları ve merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 22 Mart Pazartesi 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın düşecek mi, artacak mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 22.03.2021 10:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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