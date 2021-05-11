Pig Finance (PIG) coin nedir? Pig Finance (PIG) coin ne kadar, kaç TL? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kripto para piyasalarında işlem gören binlerce coin arasından sıyrılan ve hikayesi olan coinler ilgi görmeye devam ediyor. Bitcoin, Ethereum gibi kripto paraların atası sayılabilecekler yanında yeni çıkan coinler kısa sürede hızlı yükseldi. İşte, Pig Finance (PIG) coin nedir? Pig Finance (PIG) coin ne kadar, kaç TL? Uzmanların beklentisi...