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Haberler Galeri Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Çifte ödeme yapılacak! 2021 Ramazan Bayramı tatili boyunca...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Çifte ödeme yapılacak! 2021 Ramazan Bayramı tatili boyunca...

Yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle, özel sektörde çalışanlar ne kadar mesai ücreti alabileceklerini merak ediyor. İş Kanunu çalışanların resmi tatillerde dinlenmesini istiyor. İşçinin onayı dahilinde resmi tatillerde çalışma yasak değildir. Ramazan Bayramı tatili kamuda çalışanlar için 10 Mayıs Pazartesi günü başladı. 9 günlük bayram tatili, 14 Mayıs Cuma günü sona erecek. Özel sektörde çalışanlar için Ramazan Bayramı tatili arefe günü ile birlikte toplamda 3,5 gündür. Peki, bayramda çalışanlar ne kadar mesai alacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 11.05.2021 16:00 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 16:04
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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Çifte ödeme yapılacak! 2021 Ramazan Bayramı tatili boyunca...

Ramazan Bayramı'nda çalışanlar ne kadar mesai alacak? İş Kanununda resmi tatil günlerinde çalışanlarla ilgili özel bir takım hükümler bulunuyor. Bayram günlerinde çalışanlara arefe günü ve bayramdaki çalışmalarının ücreti zamlı olarak ödenecek. Ramazan Bayramı'nda çalışan işçilere verilecek ücret normalde elde ettikleri ücretin iki katı tutarında. Peki, bayramda çalışanlara ne kadar mesai verilecek?

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Çifte ödeme yapılacak! 2021 Ramazan Bayramı tatili boyunca...

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Ramazan Bayramı'nı çalışarak geçiren sektörler olduğunu belirterek, 3,5 günlük bayramda mesailerin yüzde 100 fazla olarak ödendiğini duyurdu. İşte haberin detayları...

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Çifte ödeme yapılacak! 2021 Ramazan Bayramı tatili boyunca...

Bu hafta Çarşamba günü Arefe ve Perşembe günü de Ramazan Bayramı'nı idrak edeceğiz. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da maalesef pandemi şartları dolayısıyla bayramı evde geçirmek durumundayız. Hükümetin tam kapanma kararı dolayısıyla getirilen kısıtlamalar 17 Mayıs'a kadar devam edecek.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Çifte ödeme yapılacak! 2021 Ramazan Bayramı tatili boyunca...

Dolayısıyla bu süre içinde Ramazan Bayramı'nda da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Ancak buna rağmen Ramazan Bayramı'nı çalışarak geçirecek sektörler ve vatandaşlar da bulunuyor. Hükümetin izin verdiği başta gıda, sağlık, üretim gibi sektörlerde çalışanlar hem kısıtlamadan muaf olacak hem de bayramda çalışma gerekiyorsa bunu yerine getirecek.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Çifte ödeme yapılacak! 2021 Ramazan Bayramı tatili boyunca...

RESMİ TATİL SAYILIYOR
Yasalarımıza göre milli bayramlarda olduğu gibi dini bayramlarda da resmi tatil uygulanıyor. Ramazan Bayramı'nda toplam resmi tatil arefe ile birlikte 3.5 günü buluyor. Dolayısıyla 12 Mayıs Çarşamba öğleden sonra başlamak üzere 13-14-15 Mayıs tarihleriyle birlikte 3.5 günlük bir resmi tatil uygulanacak.