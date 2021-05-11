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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Çifte ödeme yapılacak! 2021 Ramazan Bayramı tatili boyunca...
Yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle, özel sektörde çalışanlar ne kadar mesai ücreti alabileceklerini merak ediyor. İş Kanunu çalışanların resmi tatillerde dinlenmesini istiyor. İşçinin onayı dahilinde resmi tatillerde çalışma yasak değildir. Ramazan Bayramı tatili kamuda çalışanlar için 10 Mayıs Pazartesi günü başladı. 9 günlük bayram tatili, 14 Mayıs Cuma günü sona erecek. Özel sektörde çalışanlar için Ramazan Bayramı tatili arefe günü ile birlikte toplamda 3,5 gündür. Peki, bayramda çalışanlar ne kadar mesai alacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 11.05.2021 16:00 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 16:04
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