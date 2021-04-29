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Pi coin ne zaman çıkacak? Pi coin ne kadar, kaç TL olacak? İşte beklentiler...
Pi coin ne zaman çıkacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hâlâ blockchain teknolojisinin ilk günlerindeyiz ve Pi ağı ve madeni para kalabalık bir alan arasında öne çıkmayı umuyor. Yatırımcılar Pi coinin ne zaman çıkacağı konusunda gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Pi coin ne zaman çıkacak? Pi coin ne kadar, kaç TL olacak? İşte beklentiler...
Giriş Tarihi: 29.04.2021 21:50Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 21:50