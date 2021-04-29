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Haberler Galeri Pi coin ne zaman çıkacak? Pi coin ne kadar, kaç TL olacak? İşte beklentiler...

Pi coin ne zaman çıkacak? Pi coin ne kadar, kaç TL olacak? İşte beklentiler...

Pi coin ne zaman çıkacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hâlâ blockchain teknolojisinin ilk günlerindeyiz ve Pi ağı ve madeni para kalabalık bir alan arasında öne çıkmayı umuyor. Yatırımcılar Pi coinin ne zaman çıkacağı konusunda gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Pi coin ne zaman çıkacak? Pi coin ne kadar, kaç TL olacak? İşte beklentiler...

Giriş Tarihi: 29.04.2021 21:50 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 21:50
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Pi coin ne zaman çıkacak? Pi coin ne kadar, kaç TL olacak? İşte beklentiler...

Pi coin ne zaman çıkacak? Pi coin ne kadar, kaç TL olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kripto para yatırımcıları Pi coinin ne zaman piyasaya sürüleceğini merak ediyor. Sıklıkla kripto paraların arasında ismini duyduğumuz Pi Coin, aslında daha borsaya düşmedi. Pi coin hakkında gelen açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Pi coin ne zaman çıkacak? Pi coin ne kadar, kaç TL olacak? İşte beklentiler...

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Pi coin ne zaman çıkacak? Pi coin ne kadar, kaç TL olacak? İşte beklentiler...

Pİ COİN NEDİR?

Son günlerde çeşitli platformlarda adından sıkça söz ettiren Pi Coin yeni nesil dijital bir kripto para birimidir. Temel mottoları ise dünyada en çok kullanılan platform olmak ve üyeler arasında dijital parayla hizmet veren bir pazar oluşturabilmektir.

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Pi coin ne zaman çıkacak? Pi coin ne kadar, kaç TL olacak? İşte beklentiler...

Pi Coin, Stanford üniversitesinde bulunan üç girişimci tarafından kullanıma sunulmuştur. Stellar platformu temel alınarak ortaya çıkarılan Pi, gelişim sürecinde Stellar platformunun madencilik işlemine izin vermemesine rağmen yaptıkları güncellemeler ile madencilik işlemini simüle ederek kişilerin yetenek ve liyakatine bağlı olan bir paylaşım modeli olmasını sağlamıştır.

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Pi coin ne zaman çıkacak? Pi coin ne kadar, kaç TL olacak? İşte beklentiler...

Pİ NETWORK NEDİR? Pİ COİN MADENCİLİĞİ NASIL YAPILIR?

Günümüzde piyasada bulunan hemen hemen tüm kripto paralarda grafik kartları ile kazım işlemi yapılmakta ve muazzam derecede bir elektrik harcanmaktadır. Pi ise bunlardan farklı olarak Pi Network ağına girdikten sonra internet ve elektriğe ihtiyaç duymadan kazım yapabilmenizi sağlıyor. Mobil uygulamalar üzerinden yapılan bu kazım işlemini bir kez başlattıktan sonra telefonunuzu kapatsanız bile Pi Network kazım işlemine devam ediyor.

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Pi coin ne zaman çıkacak? Pi coin ne kadar, kaç TL olacak? İşte beklentiler...

Uygulamaya giriş yapıp kazım işlemini başlattıktan sonra Pi Network her 24 saatlik periyotlarda size Pi kazandırıyor. 24 saatlik bu kazım işlemini üç kere tamamladıktan sonra artık katkıcı rolüne ulaşıyor ve kendi güvenlik çemberinizi kurabiliyorsunuz.