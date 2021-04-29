Pi coin ne zaman çıkacak? Pi coin ne kadar, kaç TL olacak? İşte beklentiler...

Pİ NETWORK NEDİR? Pİ COİN MADENCİLİĞİ NASIL YAPILIR?

Günümüzde piyasada bulunan hemen hemen tüm kripto paralarda grafik kartları ile kazım işlemi yapılmakta ve muazzam derecede bir elektrik harcanmaktadır. Pi ise bunlardan farklı olarak Pi Network ağına girdikten sonra internet ve elektriğe ihtiyaç duymadan kazım yapabilmenizi sağlıyor. Mobil uygulamalar üzerinden yapılan bu kazım işlemini bir kez başlattıktan sonra telefonunuzu kapatsanız bile Pi Network kazım işlemine devam ediyor.