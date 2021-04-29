29 Nisan 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Memur maaşları ne zaman yatacak? Memur maaşları bugün yatar mı? Bayram öncesine maaşlar ödenecek mi? İşte detaylar...

Memur maaşları ne zaman yatacak? Memur maaşları bugün yatar mı? Bayram öncesine maaşlar ödenecek mi? İşte detaylar...

Memur maaşları ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2021 memur maaşlarının bayramdan önce yatıp yatmayacağı merak ediliyor. 17 günlük tam kapanma ve bayrama kısa süre kalmasının ardından maaşlar için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, memur maaşları ne zaman yatacak? Memur maaşları bugün yatar mı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.04.2021 20:18 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 20:18
  • 1
  • 9
Memur maaşları ne zaman yatacak? Memur maaşları bugün yatar mı? Bayram öncesine maaşlar ödenecek mi? İşte detaylar...

Memur maaşları ne zaman yatacak? Memur maaşları bugün yatar mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tam kapanma bu akşam başlayacak. Hal böyle olunca maaşların bayram öncesinde yatıp yatmayacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte, Memur maaşları ne zaman yatacak? Memur maaşları bugün yatar mı? Bayram öncesine maaşlar ödenecek mi? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Memur maaşları ne zaman yatacak? Memur maaşları bugün yatar mı? Bayram öncesine maaşlar ödenecek mi? İşte detaylar...

EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memur maaşlarının bayram öncesi yatırılacağına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

  • 3
  • 9
Memur maaşları ne zaman yatacak? Memur maaşları bugün yatar mı? Bayram öncesine maaşlar ödenecek mi? İşte detaylar...

Kanuna göre memurların maaş alacağı gün her ayın 15'i olarak belirlenmiştir. Bu düzen, 657 sayılı kanuna tabii olarak görev yapan hekimler, öğretmenler, belediye ya da diğer memurlar için de aynıdır.

  • 4
  • 9
Memur maaşları ne zaman yatacak? Memur maaşları bugün yatar mı? Bayram öncesine maaşlar ödenecek mi? İşte detaylar...

Ayın 15'inin hafta sonuna gelmesi durumunda ise maaşlar Cuma günleri hesaba yatırılmaktadır. Memur maaşları ayın 14'ünü 15'ine bağlayan gece saat 12'yi geçtikten sonra hesaplara yatırılmaktadır. Ancak maaşın hesaba geçiş hızı, maaş alınan bankaya göre değişiklik göstermektedir.

  • 5
  • 9
Memur maaşları ne zaman yatacak? Memur maaşları bugün yatar mı? Bayram öncesine maaşlar ödenecek mi? İşte detaylar...

EMEKLİ MEMURLAR NE ZAMAN MAAŞ ALIR?

Memurlar bilindiği üzere emekli sandığından emekli olmaktadır. Emekli memurlar maaşlarını aynı gün almazlar. Burada emeklilerin maaş alacağı gün doğum tarihlerine göre belirlenmektedir. Tüm emeklilerin maaşları ayın ilk 5 günü içerisinde ödeniyor. Emekli sandığından emekli olanlar ayın 1,2,3,4, veya 5.gününde maaşlarını alıyor.