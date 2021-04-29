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Memur maaşları ne zaman yatacak? Memur maaşları bugün yatar mı? Bayram öncesine maaşlar ödenecek mi? İşte detaylar...
Memur maaşları ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2021 memur maaşlarının bayramdan önce yatıp yatmayacağı merak ediliyor. 17 günlük tam kapanma ve bayrama kısa süre kalmasının ardından maaşlar için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, memur maaşları ne zaman yatacak? Memur maaşları bugün yatar mı? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 29.04.2021 20:18 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 20:18
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