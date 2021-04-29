29 Nisan 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Faizler inişe geçti, iştahlar kabardı! Araba almak isteyenlere müjde! Toyota, Renault, Fiat, Mercedes, Opel, Peugeot...

Faizler inişe geçti, iştahlar kabardı! Araba almak isteyenlere müjde! Toyota, Renault, Fiat, Mercedes, Opel, Peugeot...

Otomobil markaları yeni yıla girilmesiyle kampanyaları bir bir açıklıyor. Markalar sıfır vasıta alımında emin bir vadeye kadar faizleri sıfırlarken maliyetler de ise 75 bin TL'ye kadar indirim ihtimali sunuyor. Fazilerde yaşanan düşüş sonrasında araba alacakların iştahı kabarıyor. Pandemi döneminde araba almak isteyenler fiyatlarda yaşanan değişmeler sonrasında hayal kırıklığına uğramıştı. Nisan ayı kampanyalarının ardından gözler Mayıs ayında gelecek açıklamalara çevrildi.

Giriş Tarihi: 29.04.2021 23:09 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 23:09
  • 1
  • 11
Faizler inişe geçti, iştahlar kabardı! Araba almak isteyenlere müjde! Toyota, Renault, Fiat, Mercedes, Opel, Peugeot...

Faizler inişe geçti, iştahlar kabardı! Araba almak isteyenlere müjde. Otomobil satın almak isteyenlerin akıllarında kampanyaların tekrarlanıp tekrarlanmayacağı kaldı. Sıfır araç alacak vatandaş 2021 yılı sıfır araç kampanyalarını araştırıyor. Belli bir vadeye kadar faizler sıfırlanırken indirim tarafında ise rakam 50.000 TL'yi buldu. Bu bağlamda Dacia, Peugeot, Opel, Seat, Toyota, Renault, Fiat, Kia, Honda, Volkswagen Nisan ayı sıfır araç kampanyaları detayları sayfamızda yer alıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Faizler inişe geçti, iştahlar kabardı! Araba almak isteyenlere müjde! Toyota, Renault, Fiat, Mercedes, Opel, Peugeot...

2021 Fiat Egea'nın fiyat listesi açıklandı

Fiat Egea'nın fiyat listesini okuyucularımız için, nisan ayına özel güncel fiyatları sizler için listeledik. İşte 2021 Fiat Egea'nın nisan ayı fiyat listesi

Türkiye'de pek çok otomotiv markası nisan ayına zamlı giriş yaptı. Bunlardan birisi de "fiyat performans" ürünü olarak görülen Fiat Egea oldu. Zam oranı araba alma hayali kuranları üzdü. En boş pakete 10 bin lira zam yapılırken, en dolu pakete 62 bin lira birden zam geldi. En uygun fiyat ise 1.4 benzin easy paket 142.900 TL olarak satışa sunuldu.

En üst paket olan lounge Mart ayında 224. 900 TL'den satılıyordu. Baz modelde nisan ayına özel 1.6 dizel en boş paket easy modeli yüzde 50'lik dilimde kalarak 223.900 TL olarak satışa sunuluyor.

  • 3
  • 11
Faizler inişe geçti, iştahlar kabardı! Araba almak isteyenlere müjde! Toyota, Renault, Fiat, Mercedes, Opel, Peugeot...

İşte Fiat Egea'nın 2021 Mart ayına özel fiyat listesi

1.4 Fire 95 HP Easy Manuel Benzinli

Tavsiye Edilen Fiyatı: 142.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel

Tavsiye Edilen Fiyatı: 184.900 TL

  • 4
  • 11
Faizler inişe geçti, iştahlar kabardı! Araba almak isteyenlere müjde! Toyota, Renault, Fiat, Mercedes, Opel, Peugeot...

1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli

Tavsiye Edilen Fiyatı: 223.900 TL

Sıfır Fiat Egea fiyatları

1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel

Tavsiye Edilen Fiyatı: 163.900 TL

  • 5
  • 11
Faizler inişe geçti, iştahlar kabardı! Araba almak isteyenlere müjde! Toyota, Renault, Fiat, Mercedes, Opel, Peugeot...

2021 VE 2020 RENAULT SIFIR ARAÇ MODELLERİNİN FİYAT LİSTESİ!

Sizler için 2021 Model Renault araç modellerinin en yeni fiyat listesini bir araya getirdik. İşte fiyatlar;