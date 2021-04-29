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Faizler inişe geçti, iştahlar kabardı! Araba almak isteyenlere müjde! Toyota, Renault, Fiat, Mercedes, Opel, Peugeot...
Otomobil markaları yeni yıla girilmesiyle kampanyaları bir bir açıklıyor. Markalar sıfır vasıta alımında emin bir vadeye kadar faizleri sıfırlarken maliyetler de ise 75 bin TL'ye kadar indirim ihtimali sunuyor. Fazilerde yaşanan düşüş sonrasında araba alacakların iştahı kabarıyor. Pandemi döneminde araba almak isteyenler fiyatlarda yaşanan değişmeler sonrasında hayal kırıklığına uğramıştı. Nisan ayı kampanyalarının ardından gözler Mayıs ayında gelecek açıklamalara çevrildi.
Giriş Tarihi: 29.04.2021 23:09 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 23:09
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