4 Ocak güncel sigara fiyatları: JTI, Philip Morris, BAT, Türktab, Tekel 2022 sigara fiyatı ne kadar, kaç TL?

4 Ocak güncel sigara fiyatları belli oldu. Philip Morris tarafından sigara fiyatlarına 4'er TL zam yapıldığı ve yeni tarifenin 4 Ocak'tan itibaren geçerli olduğu bildirildi. Bu gelişmelerin ardından JTI, BAT, Türktab ve Tekel sigara fiyatları güncel listesi de araştırılmaya başlandı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, JTI, Philip Morris, BAT, Türktab, Tekel 2022 sigara fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 4 Ocak güncel sigara fiyatları...