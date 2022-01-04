HaberlerGaleri4 Ocak güncel sigara fiyatları: JTI, Philip Morris, BAT, Türktab, Tekel 2022 sigara fiyatı ne kadar, kaç TL?
4 Ocak güncel sigara fiyatları: JTI, Philip Morris, BAT, Türktab, Tekel 2022 sigara fiyatı ne kadar, kaç TL?
4 Ocak güncel sigara fiyatları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Philip Morris grubuna ait sigaralar 4'er TL zam gelmesinin ardından gözler tüm sigara markalarına çevrildi. JTI, BAT, Türktab ve Tekel grubuna ait sigaralara zam olup olmadığını merak eden vatandaşlar konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, JTI, Philip Morris, BAT, Türktab, Tekel 2022 sigara fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 4 Ocak güncel sigara fiyatları...