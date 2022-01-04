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Haberler Galeri 4 Ocak güncel sigara fiyatları: JTI, Philip Morris, BAT, Türktab, Tekel 2022 sigara fiyatı ne kadar, kaç TL?

4 Ocak güncel sigara fiyatları: JTI, Philip Morris, BAT, Türktab, Tekel 2022 sigara fiyatı ne kadar, kaç TL?

4 Ocak güncel sigara fiyatları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Philip Morris grubuna ait sigaralar 4'er TL zam gelmesinin ardından gözler tüm sigara markalarına çevrildi. JTI, BAT, Türktab ve Tekel grubuna ait sigaralara zam olup olmadığını merak eden vatandaşlar konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, JTI, Philip Morris, BAT, Türktab, Tekel 2022 sigara fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 4 Ocak güncel sigara fiyatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.01.2022 09:50 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 10:15
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4 Ocak güncel sigara fiyatları: JTI, Philip Morris, BAT, Türktab, Tekel 2022 sigara fiyatı ne kadar, kaç TL?

4 Ocak güncel sigara fiyatları belli oldu. Philip Morris tarafından sigara fiyatlarına 4'er TL zam yapıldığı ve yeni tarifenin 4 Ocak'tan itibaren geçerli olduğu bildirildi. Bu gelişmelerin ardından JTI, BAT, Türktab ve Tekel sigara fiyatları güncel listesi de araştırılmaya başlandı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, JTI, Philip Morris, BAT, Türktab, Tekel 2022 sigara fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 4 Ocak güncel sigara fiyatları...

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4 Ocak güncel sigara fiyatları: JTI, Philip Morris, BAT, Türktab, Tekel 2022 sigara fiyatı ne kadar, kaç TL?

4 OCAK GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

Hemen şunu belirtelim ki, 4 Ocak'tan itibaren geçerli sigara zammı şu an sadece Philip Morris grubunda geçerli JTI, BAT, Türktab grubu tarafından henüz zam açıklaması yapılmadı.

İşte zamlı sigara fiyatları güncel liste:

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4 Ocak güncel sigara fiyatları: JTI, Philip Morris, BAT, Türktab, Tekel 2022 sigara fiyatı ne kadar, kaç TL?

Philip Morris

Marlboro Edge: 23 TL

Marlboro Touch: 24 TL

Marlboro: 25 TL

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4 Ocak güncel sigara fiyatları: JTI, Philip Morris, BAT, Türktab, Tekel 2022 sigara fiyatı ne kadar, kaç TL?

Parliament: 25,50 TL

Parliament Midnight Blue: 24,50 TL

Muratti: 23 TL

Muratti Blu: 22TL

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4 Ocak güncel sigara fiyatları: JTI, Philip Morris, BAT, Türktab, Tekel 2022 sigara fiyatı ne kadar, kaç TL?

Lark: 22 TL

Chesterfield: 21,50 TL

L&M: 21,50 TL