BAT sigaraya zam geldi mi? 2 Temmuz Kent D-Range, Rothmans, Tekel, Viceroy, Pall Mall, Samsun, Maltepe sigara fiyatları ne kadar?

BAT İGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, BAT tarafından sigara zammı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. JTI grubunun ardından Philip Morris ve BAT grubunun da kısa süre içerisinde zam açıklaması yapması bekleniyor.

İşte zamlı güncel fiyatlar: