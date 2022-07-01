HaberlerGaleriBAT sigaraya zam geldi mi? 2 Temmuz Kent D-Range, Rothmans, Tekel, Viceroy, Pall Mall, Samsun, Maltepe sigara fiyatları ne kadar?
BAT sigaraya zam geldi mi? 2 Temmuz Kent D-Range, Rothmans, Tekel, Viceroy, Pall Mall, Samsun, Maltepe sigara fiyatları ne kadar?
BAT sigaraya zam geldi mi? 2 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere JTI grubuna ait sigaralara 2'şer TL zam geldi. Bu gelişmelerin ardından gözler BAT grubuna çevrildi. Kent D-Range, Rothmans, Tekel, Viceroy, Pall Mall, Samsun, Maltepe markalarının yer aldığı BAT grubunda zam yapılıp yapılmadığı araştırılıyor. Peki, BAT sigaraya zam geldi mi? 2 Temmuz Kent D-Range, Rothmans, Tekel, Viceroy, Pall Mall, Samsun, Maltepe sigara fiyatları ne kadar? İşte ayrıntılar..