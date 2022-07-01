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Haberler Galeri BAT sigaraya zam geldi mi? 2 Temmuz Kent D-Range, Rothmans, Tekel, Viceroy, Pall Mall, Samsun, Maltepe sigara fiyatları ne kadar?

BAT sigaraya zam geldi mi? 2 Temmuz Kent D-Range, Rothmans, Tekel, Viceroy, Pall Mall, Samsun, Maltepe sigara fiyatları ne kadar?

BAT sigaraya zam geldi mi? 2 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere JTI grubuna ait sigaralara 2'şer TL zam geldi. Bu gelişmelerin ardından gözler BAT grubuna çevrildi. Kent D-Range, Rothmans, Tekel, Viceroy, Pall Mall, Samsun, Maltepe markalarının yer aldığı BAT grubunda zam yapılıp yapılmadığı araştırılıyor. Peki, BAT sigaraya zam geldi mi? 2 Temmuz Kent D-Range, Rothmans, Tekel, Viceroy, Pall Mall, Samsun, Maltepe sigara fiyatları ne kadar? İşte ayrıntılar..

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.07.2022 17:02
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BAT sigaraya zam geldi mi? 2 Temmuz Kent D-Range, Rothmans, Tekel, Viceroy, Pall Mall, Samsun, Maltepe sigara fiyatları ne kadar?

Philip Morris sigaraya zam geldi mi? Japan Tobacco International (JTI) grubuna ait sigara markalarına 2'şer TL zam geldi. Bu gelişmelerin ardından British American Tobacco (BAT) grubuna ait sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmadığı araştırılıyor. Sigara zammı ile ilgili tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, BAT sigaraya zam geldi mi? 2 Temmuz Kent D-Range, Rothmans, Tekel, Viceroy, Pall Mall, Samsun, Maltepe sigara fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler...

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BAT sigaraya zam geldi mi? 2 Temmuz Kent D-Range, Rothmans, Tekel, Viceroy, Pall Mall, Samsun, Maltepe sigara fiyatları ne kadar?

BAT İGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, BAT tarafından sigara zammı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. JTI grubunun ardından Philip Morris ve BAT grubunun da kısa süre içerisinde zam açıklaması yapması bekleniyor.

İşte zamlı güncel fiyatlar:

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BAT sigaraya zam geldi mi? 2 Temmuz Kent D-Range, Rothmans, Tekel, Viceroy, Pall Mall, Samsun, Maltepe sigara fiyatları ne kadar?

JTI SİGARA FİYATLARI

Winston Slender: 28 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 28 TL

Winston: 29 TL

Winston Xsence Black&Gray: 30 TL

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BAT sigaraya zam geldi mi? 2 Temmuz Kent D-Range, Rothmans, Tekel, Viceroy, Pall Mall, Samsun, Maltepe sigara fiyatları ne kadar?

Camel Slender: 27,50 TL

Camel: 28 TL

Monte Carlo: 27,50 TL

LD: 27,50 TL

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BAT sigaraya zam geldi mi? 2 Temmuz Kent D-Range, Rothmans, Tekel, Viceroy, Pall Mall, Samsun, Maltepe sigara fiyatları ne kadar?

2022 BAT SİGARA FİYATLARI

Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 26 TL

Kent D-Range: 26 TL

Kent (Blue, Grey, White): 27 TL