04 Temmuz 2022, Pazartesi
Philip Morris sigara zammı son dakika: Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M zamlı sigara fiyatları ne kadar?
Philip Morris sigara zammı son dakika... 4 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere Philip Morris grubuna ait sigaralarda artış yapıldı. Sigara tiryakileri tarafından güncel sigara fiyatları araştırılmaya başlandı. Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield ve L&M markalarının yer aldığı Philip Morris zamlı sigara fiyatları güncel listeye ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte 2022 sigara fiyatları zamlı güncel liste...
Giriş Tarihi: 04.07.2022 09:35
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