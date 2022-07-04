04 Temmuz 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Philip Morris sigara zammı son dakika: Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M zamlı sigara fiyatları ne kadar?

Philip Morris sigara zammı son dakika: Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M zamlı sigara fiyatları ne kadar?

Philip Morris sigara zammı son dakika... 4 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere Philip Morris grubuna ait sigaralarda artış yapıldı. Sigara tiryakileri tarafından güncel sigara fiyatları araştırılmaya başlandı. Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield ve L&M markalarının yer aldığı Philip Morris zamlı sigara fiyatları güncel listeye ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte 2022 sigara fiyatları zamlı güncel liste...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.07.2022 09:35
  • 1
  • 11
Philip Morris sigara zammı son dakika: Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M zamlı sigara fiyatları ne kadar?

Philip Morris sigara zammı son dakika... Geçtiğimiz hafta JTI grubuna gelen sigara zammının ardından gözler Philip Morris grubuna çevrilmişti. Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield ve L&M markalarının yer aldığı Philip Morris grubu tarafından yapılan açıklamada, 4 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere sigara fiyatlarına 2'şer TL zam yapıldığı bildirildi. Peki, Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M zamlı sigara fiyatları ne kadar? İşte 4 Temmuz Philip Morris sigara fiyatları zamlı güncel liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Philip Morris sigara zammı son dakika: Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M zamlı sigara fiyatları ne kadar?

SİGARAYA FİYATLARI NE KADAR?

Philip Morris, BAT ve JTI grubuna ait sigara fiyatlarına 2'şer TL zam geldi.

İşte zam sonrası güncel fiyatlar:

  • 3
  • 11
Philip Morris sigara zammı son dakika: Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M zamlı sigara fiyatları ne kadar?

2022 PHILIP MORRIS SİGARA FİYATLARI

Marlboro Edge: 29 TL

Marlboro Touch: 30 TL

Marlboro: 31 TL

  • 4
  • 11
Philip Morris sigara zammı son dakika: Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M zamlı sigara fiyatları ne kadar?

Parliament: 31,50 TL

Parliament Midnight Blue: 30,50 TL

Muratti: 29 TL

Muratti Blu: 28 TL

  • 5
  • 11
Philip Morris sigara zammı son dakika: Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M zamlı sigara fiyatları ne kadar?

Lark: 28 TL

Chesterfield: 27,50 TL

L&M: 27,50 TL