Philip Morris sigara zammı son dakika: Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M zamlı sigara fiyatları ne kadar?

Philip Morris sigara zammı son dakika... Geçtiğimiz hafta JTI grubuna gelen sigara zammının ardından gözler Philip Morris grubuna çevrilmişti. Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield ve L&M markalarının yer aldığı Philip Morris grubu tarafından yapılan açıklamada, 4 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere sigara fiyatlarına 2'şer TL zam yapıldığı bildirildi. Peki, Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M zamlı sigara fiyatları ne kadar? İşte 4 Temmuz Philip Morris sigara fiyatları zamlı güncel liste...