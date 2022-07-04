4 Temmuz sigara fiyatları zamlı güncel liste: 2022 Tekel, Philip Morris, BAT, JTI sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

4 Temmuz sigara fiyatları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere tüm sigara markalarına zam geldi. Geçtiğimiz hafta JTI grubunda uygulanan zam, 4 Temmuz'da Philip Morris ve BAT grubunda da geçerli oldu. Bu gelişmelerin ardından gözler güncel fiyat listesine çevrildi. Peki, 2022 Tekel, Philip Morris, BAT, JTI sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 4 Temmuz sigara fiyatları zamlı güncel liste...