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Haberler Galeri 4 Temmuz sigara fiyatları zamlı güncel liste: 2022 Tekel, Philip Morris, BAT, JTI sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

4 Temmuz sigara fiyatları zamlı güncel liste: 2022 Tekel, Philip Morris, BAT, JTI sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

4 Temmuz sigara fiyatları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere tüm sigara markalarına zam geldi. Geçtiğimiz hafta JTI grubunda uygulanan zam, 4 Temmuz'da Philip Morris ve BAT grubunda da geçerli oldu. Bu gelişmelerin ardından gözler güncel fiyat listesine çevrildi. Peki, 2022 Tekel, Philip Morris, BAT, JTI sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 4 Temmuz sigara fiyatları zamlı güncel liste...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.07.2022 09:42
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4 Temmuz sigara fiyatları zamlı güncel liste: 2022 Tekel, Philip Morris, BAT, JTI sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigara fiyatları ne kadar oldu? 4 Temmuz itibarıyla sigara fiyatlarına zam geldi. Philip Morris, British American Tobacco (BAT) ve Japan Tobacco International (JTI) gruplarına 2'şer TL zam geldi. Bu gelişmelerin ardından güncel sigara fiyatları konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, 2022 Tekel, Philip Morris, BAT, JTI sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 4 Temmuz sigara fiyatları zamlı güncel liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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4 Temmuz sigara fiyatları zamlı güncel liste: 2022 Tekel, Philip Morris, BAT, JTI sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

İşte 4 Temmuz 2022 tarihli marka marka güncel sigara fiyatları:

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4 Temmuz sigara fiyatları zamlı güncel liste: 2022 Tekel, Philip Morris, BAT, JTI sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

JTI SİGARA FİYATLARI

Winston Slender: 28 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 28 TL

Winston: 29 TL

Winston Xsence Black&Gray: 30 TL

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4 Temmuz sigara fiyatları zamlı güncel liste: 2022 Tekel, Philip Morris, BAT, JTI sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Camel Slender: 27,50 TL

Camel: 28 TL

Monte Carlo: 27,50 TL

LD: 27,50 TL

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4 Temmuz sigara fiyatları zamlı güncel liste: 2022 Tekel, Philip Morris, BAT, JTI sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

2022 PHILIP MORRIS SİGARA FİYATLARI

Marlboro Edge: 29 TL

Marlboro Touch: 30 TL

Marlboro: 31 TL