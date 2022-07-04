BAT sigara zammı son dakika: Kent D-Range, Rothmans, Tekel, Viceroy, Pall Mall, Samsun, Maltepe zamlı sigara fiyatları ne kadar?

BAT sigara fiyatlarına son dakika zam geldi. BAT grubuna ait sigara markalarında bugünden itibaren geçerli olacak artış yapıldı. Bu gelişmelerin ardından zamlı sigara fiyatlarının ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz hafta JTI grubunda 2'şer TL zam yapılmıştı. Peki, Kent D-Range, Rothmans, Tekel, Viceroy, Pall Mall, Samsun, Maltepe zamlı sigara fiyatları ne kadar? İşte 4 Temmuz BAT zamlı sigara fiyatları...