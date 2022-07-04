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Haberler Galeri BAT sigara zammı son dakika: Kent D-Range, Rothmans, Tekel, Viceroy, Pall Mall, Samsun, Maltepe zamlı sigara fiyatları ne kadar?

BAT sigara zammı son dakika: Kent D-Range, Rothmans, Tekel, Viceroy, Pall Mall, Samsun, Maltepe zamlı sigara fiyatları ne kadar?

BAT sigara fiyatlarına son dakika zam geldi. BAT grubuna ait sigara markalarında bugünden itibaren geçerli olacak artış yapıldı. Bu gelişmelerin ardından zamlı sigara fiyatlarının ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz hafta JTI grubunda 2'şer TL zam yapılmıştı. Peki, Kent D-Range, Rothmans, Tekel, Viceroy, Pall Mall, Samsun, Maltepe zamlı sigara fiyatları ne kadar? İşte 4 Temmuz BAT zamlı sigara fiyatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.07.2022 09:28
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BAT sigara zammı son dakika: Kent D-Range, Rothmans, Tekel, Viceroy, Pall Mall, Samsun, Maltepe zamlı sigara fiyatları ne kadar?

BAT sigara zammı son dakika... 4 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere BAT grubu sigara markalarına zam geldi. Kent, Kent D-Range, Rothmans, Tekel, Viceroy, Pall Mall, Samsun ve Maltepe gibi sigaraların yer aldığı BAT grubunda güncel fiyatlar araştırılmaya başlandı. Peki, Kent D-Range, Rothmans, Tekel, Viceroy, Pall Mall, Samsun, Maltepe zamlı sigara fiyatları ne kadar? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BAT sigara zammı son dakika: Kent D-Range, Rothmans, Tekel, Viceroy, Pall Mall, Samsun, Maltepe zamlı sigara fiyatları ne kadar?

SİGARAYA NE KADAR ZAM GELDİ?

BAT, Philip Morris ve JTI grubuna ait sigara fiyatlarına 2'şer TL zam geldi.

İşte zam sonrası güncel fiyatlar:

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BAT sigara zammı son dakika: Kent D-Range, Rothmans, Tekel, Viceroy, Pall Mall, Samsun, Maltepe zamlı sigara fiyatları ne kadar?

2022 BAT SİGARA FİYATLARI

Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 28 TL

Kent D-Range: 28 TL

Kent (Blue, Grey, White): 29 TL

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BAT sigara zammı son dakika: Kent D-Range, Rothmans, Tekel, Viceroy, Pall Mall, Samsun, Maltepe zamlı sigara fiyatları ne kadar?

Kent Slims: 31 TL

Rothmans: 27,50 TL

Tekel 2000: 27,50 TL

Tekel 2001: 27,50 TL

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BAT sigara zammı son dakika: Kent D-Range, Rothmans, Tekel, Viceroy, Pall Mall, Samsun, Maltepe zamlı sigara fiyatları ne kadar?

Viceroy: 28,00 TL

Pall Mall: 28,00 TL

Samsun: 28,00 TL

Maltepe: 28,00 TL