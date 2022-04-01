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Haberler Galeri Philip Morris sigara zammı geldi mi? 1 Nisan Marlboro, Parliament, Murattı, Lark sigara fiyatları ne kadar? Güncel liste

Philip Morris sigara zammı geldi mi? 1 Nisan Marlboro, Parliament, Murattı, Lark sigara fiyatları ne kadar? Güncel liste

Philip Morris sigara zammı konusunda son gelişmeler yakından takip ediliyor. 1 Nisan'da sigara fiyatlarına zam yapılacağı iddiasının ardından Philip Morris grubuna ait sigara markalarının güncel fiyat listesi araştırılmaya başlandı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Philip Morris sigara zammı geldi mi? 1 Nisan Marlboro, Parliament, Murattı, Lark sigara fiyatları ne kadar? İşte Philip Morris marka marka sigara fiyatları güncel liste...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.04.2022 10:35 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 10:43
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Philip Morris sigara zammı geldi mi? 1 Nisan Marlboro, Parliament, Murattı, Lark sigara fiyatları ne kadar? Güncel liste

Philip Morris sigara zammı geldi mi? 2022 yılında Philip Morris sigara fiyatlarına toplam 6 lira zam yapılmıştı. Nisan ayında sigara fiyatlarına yeniden zam yapılacağı iddialarının ardından, sigara zammının fiyatlara yansıyıp yansımadığı araştırılmaya başlandı. Marka marka güncel sigara fiyatlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Philip Morris sigara zammı geldi mi? 1 Nisan Marlboro, Parliament, Murattı, Lark sigara fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler...

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Philip Morris sigara zammı geldi mi? 1 Nisan Marlboro, Parliament, Murattı, Lark sigara fiyatları ne kadar? Güncel liste

PHİLİP MORRİS SİGARA ZAMMI GELDİ Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, Philip Morris tarafından henüz sigara zammı açıklaması gelmedi.

1 Nisan itibarıyla güncel sigara fiyatları şu şekilde:

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Philip Morris sigara zammı geldi mi? 1 Nisan Marlboro, Parliament, Murattı, Lark sigara fiyatları ne kadar? Güncel liste

PHILIP MORRIS SİGARA FİYATLARI

Marlboro Edge: 25 TL

Marlboro Touch: 26 TL

Marlboro: 27 TL

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Philip Morris sigara zammı geldi mi? 1 Nisan Marlboro, Parliament, Murattı, Lark sigara fiyatları ne kadar? Güncel liste

Parliament: 27,50 TL

Parliament Midnight Blue: 26,50 TL

Muratti: 25 TL

Muratti Blu: 24 TL

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Philip Morris sigara zammı geldi mi? 1 Nisan Marlboro, Parliament, Murattı, Lark sigara fiyatları ne kadar? Güncel liste

Lark: 24 TL

Chesterfield: 23,50 TL

L&M: 23,50 TL