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Philip Morris sigara zammı geldi mi? 1 Nisan Marlboro, Parliament, Murattı, Lark sigara fiyatları ne kadar? Güncel liste
Philip Morris sigara zammı konusunda son gelişmeler yakından takip ediliyor. 1 Nisan'da sigara fiyatlarına zam yapılacağı iddiasının ardından Philip Morris grubuna ait sigara markalarının güncel fiyat listesi araştırılmaya başlandı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Philip Morris sigara zammı geldi mi? 1 Nisan Marlboro, Parliament, Murattı, Lark sigara fiyatları ne kadar? İşte Philip Morris marka marka sigara fiyatları güncel liste...