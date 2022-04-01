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BAT sigara zammı son dakika: 1 Nisan Kent, Rothmans, Tekel 2000-2001, Samsun, Maltepe sigara fiyatları ne kadar?
BAT sigara zammı var mı? British American Tobacco grubuna ait sigara markalarına zam yapılıp yapılmadığı konusunda son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. 1 Nisan'da tüm sigara markalarına en düşük 4, en yüksek 6 lira zam yapılacağı iddia edilmişti. Peki, BAT sigara zammı geldi mi? 1 Nisan Kent, Rothmans, Tekel 2000-2001, Samsun, Maltepe sigara fiyatları ne kadar? İşte son gelişmeler...