BAT sigara zammı son dakika: 1 Nisan Kent, Rothmans, Tekel 2000-2001, Samsun, Maltepe sigara fiyatları ne kadar?

BAT sigara zammı geldi mi? 2022 yılında tüm sigara markalarına toplam 6 lira zam yapılmıştı. Nisan ayı ile birlikte sigara fiyatlarına yeniden zam yapılacağı iddia edilmişti. Zam iddialarının ardından 1 Nisan itibarıyla "BAT sigara zammı var mı?" gibi sorgular artmaya başladı. Peki, BAT sigara zammı var mı? 1 Nisan Kent, Rothmans, Tekel 2000-2001, Samsun, Maltepe sigara fiyatları ne kadar? İşte haberin detayları...