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Haberler Galeri BAT sigara zammı son dakika: 1 Nisan Kent, Rothmans, Tekel 2000-2001, Samsun, Maltepe sigara fiyatları ne kadar?

BAT sigara zammı son dakika: 1 Nisan Kent, Rothmans, Tekel 2000-2001, Samsun, Maltepe sigara fiyatları ne kadar?

BAT sigara zammı var mı? British American Tobacco grubuna ait sigara markalarına zam yapılıp yapılmadığı konusunda son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. 1 Nisan'da tüm sigara markalarına en düşük 4, en yüksek 6 lira zam yapılacağı iddia edilmişti. Peki, BAT sigara zammı geldi mi? 1 Nisan Kent, Rothmans, Tekel 2000-2001, Samsun, Maltepe sigara fiyatları ne kadar? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.04.2022 10:45
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BAT sigara zammı son dakika: 1 Nisan Kent, Rothmans, Tekel 2000-2001, Samsun, Maltepe sigara fiyatları ne kadar?

BAT sigara zammı geldi mi? 2022 yılında tüm sigara markalarına toplam 6 lira zam yapılmıştı. Nisan ayı ile birlikte sigara fiyatlarına yeniden zam yapılacağı iddia edilmişti. Zam iddialarının ardından 1 Nisan itibarıyla "BAT sigara zammı var mı?" gibi sorgular artmaya başladı. Peki, BAT sigara zammı var mı? 1 Nisan Kent, Rothmans, Tekel 2000-2001, Samsun, Maltepe sigara fiyatları ne kadar? İşte haberin detayları...

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BAT sigara zammı son dakika: 1 Nisan Kent, Rothmans, Tekel 2000-2001, Samsun, Maltepe sigara fiyatları ne kadar?

BAT SİGARA ZAMMI GELDİ Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, British American Tobacco (BAT) tarafından henüz sigara zammı açıklaması gelmedi.

1 Nisan itibarıyla güncel sigara fiyatları şu şekilde:

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BAT sigara zammı son dakika: 1 Nisan Kent, Rothmans, Tekel 2000-2001, Samsun, Maltepe sigara fiyatları ne kadar?

BAT SİGARA FİYATLARI

Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 24 TL

Kent D-Range: 24 TL

Kent (Blue, Grey, White): 25 TL

Kent Slims: 27 TL

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BAT sigara zammı son dakika: 1 Nisan Kent, Rothmans, Tekel 2000-2001, Samsun, Maltepe sigara fiyatları ne kadar?

Rothmans: 23,50 TL

Tekel 2000: 23,50 TL

Tekel 2001: 23,50 TL

Viceroy: 24,00 TL

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BAT sigara zammı son dakika: 1 Nisan Kent, Rothmans, Tekel 2000-2001, Samsun, Maltepe sigara fiyatları ne kadar?

Pall Mall: 24,00 TL

Samsun: 24,00 TL

Maltepe: 24,00 TL