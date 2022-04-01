Benzin indirimi son dakika: 2 Nisan benzin litre fiyatı ne kadar olacak? Güncel mazot, benzin ve LPG fiyatları...

Benzin indirimi ile ilgili son dakika açıklamaları geliyor. Geçtiğimiz günlerde motorinin litre fiyatına yapılan iki indirimin ardından gözler benzin fiyatlarına çevrilmişti. Brent petrol fiyatında görülen düşüşün ardından akaryakıt fiyatlarına da indirim yapılmaya başlandı. Bu kapsamda bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına indirim yapılacağı açıklandı. Peki, 2 Nisan benzin litre fiyatı ne kadar olacak? Güncel mazot, benzin ve LPG fiyatları ne kadar? İşte cevaplar...