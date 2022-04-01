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Benzin indirimi son dakika: 2 Nisan benzin litre fiyatı ne kadar olacak? Güncel mazot, benzin ve LPG fiyatları...

Benzin indirimi ile ilgili son dakika açıklamaları geliyor. Geçtiğimiz günlerde motorinin litre fiyatına yapılan iki indirimin ardından gözler benzin fiyatlarına çevrilmişti. Brent petrol fiyatında görülen düşüşün ardından akaryakıt fiyatlarına da indirim yapılmaya başlandı. Bu kapsamda bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına indirim yapılacağı açıklandı. Peki, 2 Nisan benzin litre fiyatı ne kadar olacak? Güncel mazot, benzin ve LPG fiyatları ne kadar? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.04.2022 09:58
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Benzin indirimi son dakika: 2 Nisan benzin litre fiyatı ne kadar olacak? Güncel mazot, benzin ve LPG fiyatları...

Son dakika... Benzin fiyatı ne kadar olacak? Dün 112,94 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, dünkü kapanışta 104,71 dolar seviyesinde tamamlanmıştı. Uluslararası piyasalarda 103,83 dolardan güne başlayan brent petrol fiyatındaki düşüşün ardından benzin fiyatına indirim haberi geldi. Peki, 2 Nisan benzin litre fiyatı ne kadar olacak? Güncel mazot, benzin ve LPG fiyatları ne kadar? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Benzin indirimi son dakika: 2 Nisan benzin litre fiyatı ne kadar olacak? Güncel mazot, benzin ve LPG fiyatları...

BENZİN İNDİRİMİ SON DURUM

2 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 80 kuruş indirim bekleniyor. Son indirimle birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 18.99 lira olacak.

İşte güncel akaryakıt fiyatları:

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Benzin indirimi son dakika: 2 Nisan benzin litre fiyatı ne kadar olacak? Güncel mazot, benzin ve LPG fiyatları...

1 Nisan İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 19.79 TL
İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 21.25 TL
İstanbul LPG litre fiyatı: 11.12 TL

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Benzin indirimi son dakika: 2 Nisan benzin litre fiyatı ne kadar olacak? Güncel mazot, benzin ve LPG fiyatları...

1 Nisan Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 19.88 TL
Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 21.33 TL
Ankara LPG litre fiyatı 11.34 TL

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Benzin indirimi son dakika: 2 Nisan benzin litre fiyatı ne kadar olacak? Güncel mazot, benzin ve LPG fiyatları...

1 Nisan İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 19.09 TL
İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 21.34 TL
İzmir LPG litre fiyatı 11.06 TL