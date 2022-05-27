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Haberler Galeri Philip Morris sigara zam var mı? 27 Mayıs Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne kadar?

Philip Morris sigara zam var mı? 27 Mayıs Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne kadar?

Philip Morris sigara zam geldi mi? Yıl başından bu yana üç kez zamlanan sigara fiyatlarında bir artış daha olup olmayacağı merak ediliyor. Bugün tütün ürünlerinde gerçekleşen ÖTV artışının ardından Philip Morris sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Philip Morris sigara zam var mı? 27 Mayıs Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne kadar? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.05.2022 10:40 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 10:40
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Philip Morris sigara zam var mı? 27 Mayıs Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne kadar?

Philip Morris sigara zam var mı? Tütün içeren veya tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralarda asgari maktu vergi tutarı 0,7197 liradan, 0,7916 liraya, maktu vergi tutarı ise 0,7150 liradan 0,7865 liraya güncellendi. Bu gelişmelerle Philip Morris grubuna ait sigara markalarına zam gelip gelmediğin araştırılmaya başlandı. Peki, Philip Morris sigara zam var mı? 27 Mayıs Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne kadar? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Philip Morris sigara zam var mı? 27 Mayıs Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne kadar?

PHILIP MORRIS SİGARA ZAMMI VAR MI?

Hemen şunu belirtelim ki, Philip Morris grubuna ait sigara fiyatlarına 27 Mayıs'ta zam yapılmadı. İlerleyen günlerde sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor. Philip Morris tarafından sigara zammı ile ilgili açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

İşte marka marka güncel sigara fiyatları:

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Philip Morris sigara zam var mı? 27 Mayıs Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne kadar?

2022 PHILIP MORRIS SİGARA FİYATLARI

Marlboro Edge: 27 TL

Marlboro Touch: 28 TL

Marlboro: 29 TL

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Philip Morris sigara zam var mı? 27 Mayıs Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne kadar?

Parliament: 29,50 TL

Parliament Midnight Blue: 28,50 TL

Muratti: 27 TL

Muratti Blu: 26 TL

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Philip Morris sigara zam var mı? 27 Mayıs Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne kadar?

Lark: 26 TL

Chesterfield: 25,50 TL

L&M: 25,50 TL