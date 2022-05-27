Philip Morris sigara zam var mı? 27 Mayıs Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne kadar?

Philip Morris sigara zam geldi mi? Yıl başından bu yana üç kez zamlanan sigara fiyatlarında bir artış daha olup olmayacağı merak ediliyor. Bugün tütün ürünlerinde gerçekleşen ÖTV artışının ardından Philip Morris sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Philip Morris sigara zam var mı? 27 Mayıs Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne kadar? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 27.05.2022 10:40 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 10:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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