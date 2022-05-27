ÖTV zammı sonrası sigara fiyatları ne kadar? 2022 sigaraya ne zaman, ne kadar zam gelecek? SON DAKİKA HABERLER

ÖTV zammı sonrası sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV oranı artırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, sigarada 0.71 TL olan asgari maktu vergi tutarı 0.78 TL oldu. Bu gelişmelerin ardından sigara fiyatlarının ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, ÖTV zammı sonrası sigara fiyatları ne kadar? 2022 sigaraya ne zaman, ne kadar zam gelecek? İşte sigara zammı ile ilgili son gelişmeler...