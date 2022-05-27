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ÖTV zammı sonrası sigara fiyatları ne kadar? 2022 sigaraya ne zaman, ne kadar zam gelecek? SON DAKİKA HABERLER

ÖTV zammı sonrası sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV oranı artırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, sigarada 0.71 TL olan asgari maktu vergi tutarı 0.78 TL oldu. Bu gelişmelerin ardından sigara fiyatlarının ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, ÖTV zammı sonrası sigara fiyatları ne kadar? 2022 sigaraya ne zaman, ne kadar zam gelecek? İşte sigara zammı ile ilgili son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.05.2022 11:04
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ÖTV zammı sonrası sigara fiyatları ne kadar? 2022 sigaraya ne zaman, ne kadar zam gelecek? SON DAKİKA HABERLER

ÖTV zammı sonrası sigara fiyatları ne kadar? Sigarada özel tüketim vergisi oranı artırıldı. Sigarada 0.71 TL olan asgari maktu vergi tutarı 0.78 TL oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından gözler sigara fiyatlarına çevrildi. Philip Morris, BAT ve JTI grubuna ait sigaralara zam gelip gelmediği merak ediliyor. Peki, ÖTV zammı sonrası sigara fiyatları ne kadar? 2022 sigaraya ne zaman, ne kadar zam gelecek? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖTV zammı sonrası sigara fiyatları ne kadar? 2022 sigaraya ne zaman, ne kadar zam gelecek? SON DAKİKA HABERLER

ÖTV ZAMMI SONRASI SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

Hemen şunu belirtelim ki, ÖTV zammı sonrası sigara fiyatlarında henüz bir artış yapılmadı. İlerleyen günlerde sigara fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

İşte JTI, BAT ve Philip Morris güncel sigara fiyatları:

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ÖTV zammı sonrası sigara fiyatları ne kadar? 2022 sigaraya ne zaman, ne kadar zam gelecek? SON DAKİKA HABERLER

2022 BAT SİGARA FİYATLARI

Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 26 TL

Kent D-Range: 26 TL

Kent (Blue, Grey, White): 27 TL

Kent Slims: 29 TL

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ÖTV zammı sonrası sigara fiyatları ne kadar? 2022 sigaraya ne zaman, ne kadar zam gelecek? SON DAKİKA HABERLER

Rothmans: 25,50 TL

Tekel 2000: 25,50 TL

Tekel 2001: 25,50 TL

Viceroy: 26,00 TL

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ÖTV zammı sonrası sigara fiyatları ne kadar? 2022 sigaraya ne zaman, ne kadar zam gelecek? SON DAKİKA HABERLER

Pall Mall: 26,00 TL

Samsun: 26,00 TL

Maltepe: 26,00 TL