BAT sigara zam geldi mi? 27 Mayıs Kent D-Range, Rothmans, Tekel, Viceroy, Pall Mall, Samsun, Maltepe sigara fiyatları ne kadar?

BAT sigara fiyatlarına zam geldi mi? Kent, Rothmans, Tekel, Viceroy, Pall Mall, Samsun ve Maltepe markalarının yer aldığı BAT grubunda sigara zammı olup olmadığı araştırılıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, tütün ürünlerinde ÖTV düzenlemsi yapıldı. Bu gelişmelerle gözler güncel sigara fiyatlarına çevrildi. Peki, BAT sigara zam geldi mi? 27 Mayıs Kent D-Range, Rothmans, Tekel, Viceroy, Pall Mall, Samsun, Maltepe sigara fiyatları ne kadar? İşte cevaplar...