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Haberler Galeri BAT sigara zam geldi mi? 27 Mayıs Kent D-Range, Rothmans, Tekel, Viceroy, Pall Mall, Samsun, Maltepe sigara fiyatları ne kadar?

BAT sigara zam geldi mi? 27 Mayıs Kent D-Range, Rothmans, Tekel, Viceroy, Pall Mall, Samsun, Maltepe sigara fiyatları ne kadar?

BAT sigara fiyatlarına zam geldi mi? Kent, Rothmans, Tekel, Viceroy, Pall Mall, Samsun ve Maltepe markalarının yer aldığı BAT grubunda sigara zammı olup olmadığı araştırılıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, tütün ürünlerinde ÖTV düzenlemsi yapıldı. Bu gelişmelerle gözler güncel sigara fiyatlarına çevrildi. Peki, BAT sigara zam geldi mi? 27 Mayıs Kent D-Range, Rothmans, Tekel, Viceroy, Pall Mall, Samsun, Maltepe sigara fiyatları ne kadar? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.05.2022 10:32
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BAT sigara zam geldi mi? 27 Mayıs Kent D-Range, Rothmans, Tekel, Viceroy, Pall Mall, Samsun, Maltepe sigara fiyatları ne kadar?

BAT sigara zam geldi mi? Tütün içeren veya tütün yerine geçen maddelerden yapılmış ürünlerin maktu vergi tutarında değişiklik yapıldı. Bu gelişmelerin ardından BAT grubuna ait Kent, Rothmans, Tekel, Viceroy, Pall Mall, Samsun, Maltepe sigara fiyatlarında artış yapılıp yapılmadığı araştırılmaya başlandı. Peki, BAT sigara zam geldi mi? 27 Mayıs Kent D-Range, Rothmans, Tekel, Viceroy, Pall Mall, Samsun, Maltepe sigara fiyatları ne kadar? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BAT sigara zam geldi mi? 27 Mayıs Kent D-Range, Rothmans, Tekel, Viceroy, Pall Mall, Samsun, Maltepe sigara fiyatları ne kadar?

BAT SİGARA ZAMMI VAR MI?

Tütün ürünlerindeki ÖTV düzenlemesinin ardından BAT grubuna ait sigara fiyatlarına 27 Mayıs'ta zam yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Ancak BAT grubu tarafından henüz zam açıklaması gelmedi. İlerleyen günlerde sigara zammı hakkında açıklama yapıldığında ahaber.com.tr'de olacak.

İşte marka marka güncel sigara fiyatları:

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BAT sigara zam geldi mi? 27 Mayıs Kent D-Range, Rothmans, Tekel, Viceroy, Pall Mall, Samsun, Maltepe sigara fiyatları ne kadar?

2022 BAT SİGARA FİYATLARI

Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 26 TL

Kent D-Range: 26 TL

Kent (Blue, Grey, White): 27 TL

Kent Slims: 29 TL

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BAT sigara zam geldi mi? 27 Mayıs Kent D-Range, Rothmans, Tekel, Viceroy, Pall Mall, Samsun, Maltepe sigara fiyatları ne kadar?

Rothmans: 25,50 TL

Tekel 2000: 25,50 TL

Tekel 2001: 25,50 TL

Viceroy: 26,00 TL

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BAT sigara zam geldi mi? 27 Mayıs Kent D-Range, Rothmans, Tekel, Viceroy, Pall Mall, Samsun, Maltepe sigara fiyatları ne kadar?

Pall Mall: 26,00 TL

Samsun: 26,00 TL

Maltepe: 26,00 TL