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Dolar son dakika düşüşte! Dolar ne kadar oldu? 10 Mart euro ve dolar fiyatları alış satış fiyatı

Dolar ne kadar oldu? Dünya geneline yayılan koronavirüse ilişkin gelişmelerin yanı sıra dün patlak veren petrol krizi ile piyasalarda dalgalanma yaşandı. Petroldeki düşüşle birlikte 6.11-6.17 aralığnda işlem gören dolar kuru, 10 Mart'a 6.14'ün hemen altında başladı. Bugün petrol fiyatlarına ilişkin gelişmeler ve koronavirüsten gelen haberler takip edilecek. Peki, euro ve dolar ne kadar oldu?

Giriş Tarihi: 10.03.2020 10:22 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020 10:29
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Dolar son dakika düşüşte! Dolar ne kadar oldu? 10 Mart euro ve dolar fiyatları alış satış fiyatı

Dolar ne kadar oldu? Dolarda son dakika hareketliliği sürüyor. Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki anlaşmazlık nedeniyle petrol fiyatlarında sert düşüş yaşanmıştı. Petrol krizinin etkisiyle etkisiyle Asya piyasalarında 6,20'yi test eden dolar/TL, bu seviyelerden gelen satışlarla 6,0931'e kadar gerilemişti. Güne düşüşle başlayan dolar/TL'de dalgalanma devam ediyor. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 10 Mart güncel döviz kurları...

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Dolar son dakika düşüşte! Dolar ne kadar oldu? 10 Mart euro ve dolar fiyatları alış satış fiyatı

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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Dolar son dakika düşüşte! Dolar ne kadar oldu? 10 Mart euro ve dolar fiyatları alış satış fiyatı

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Dolar son dakika düşüşte! Dolar ne kadar oldu? 10 Mart euro ve dolar fiyatları alış satış fiyatı

Analistler, yurt dışında Avro Bölgesi büyüme verisinin takip edileceğini bildirdi.

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Dolar son dakika düşüşte! Dolar ne kadar oldu? 10 Mart euro ve dolar fiyatları alış satış fiyatı

Kovid-19 salgını ve petrol fiyatları kaynaklı gelişmelerin gündemin odağında kalmayı sürdüreceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,10-6,20 bandının izleneceğini kaydetti.