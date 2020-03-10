Dolar son dakika düşüşte! Dolar ne kadar oldu? 10 Mart euro ve dolar fiyatları alış satış fiyatı

Dolar ne kadar oldu? Dünya geneline yayılan koronavirüse ilişkin gelişmelerin yanı sıra dün patlak veren petrol krizi ile piyasalarda dalgalanma yaşandı. Petroldeki düşüşle birlikte 6.11-6.17 aralığnda işlem gören dolar kuru, 10 Mart'a 6.14'ün hemen altında başladı. Bugün petrol fiyatlarına ilişkin gelişmeler ve koronavirüsten gelen haberler takip edilecek. Peki, euro ve dolar ne kadar oldu?

Giriş Tarihi: 10.03.2020 10:22 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020 10:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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