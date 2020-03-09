BİM aktüel ürünler 10 Mart Salı kataloğu! BİM aktüel kataloğunda bu hafta bakliyat ürünleri dikkat çekiyor

BİM aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. 10 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğunda bakliyat ürünleri dikkat çekiyor. Baldo pirinç, tereyağı, köftelik, tam tane ve şehriyeli bulgur gibi ürünlerin yanı sıra turşu çeşitleri ile çedar peyniri, dana kavurma dikkat çekiyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünlerin olacağı merak ediliyordu. Sayfamızdan güncel ürünlere ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta neler olacak? 10 Mart'ta BİM müşterilerini neler bekliyor? İşte 10 Mart 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 09.03.2020 17:41 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020 17:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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