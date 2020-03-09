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BİM aktüel ürünler 10 Mart Salı kataloğu! BİM aktüel kataloğunda bu hafta bakliyat ürünleri dikkat çekiyor

BİM aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. 10 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğunda bakliyat ürünleri dikkat çekiyor. Baldo pirinç, tereyağı, köftelik, tam tane ve şehriyeli bulgur gibi ürünlerin yanı sıra turşu çeşitleri ile çedar peyniri, dana kavurma dikkat çekiyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünlerin olacağı merak ediliyordu. Sayfamızdan güncel ürünlere ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta neler olacak? 10 Mart'ta BİM müşterilerini neler bekliyor? İşte 10 Mart 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 09.03.2020 17:41 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020 17:46
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BİM aktüel ürünler 10 Mart Salı kataloğu! BİM aktüel kataloğunda bu hafta bakliyat ürünleri dikkat çekiyor

10 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Salı günü indirimlerini merak edenler için güncel ürünleri sayfamızda derledik. Çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı BİM kataloğunda bakliyat ile şarküteri ürünleri yer alıyor. Markete gitmeden önce sizde hangi ürünlerin indirimli olduğunu öğrenmek istiyorsanız sayfamızı inceleyebilirsiniz. İşte 10 Mart 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...

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BİM aktüel ürünler 10 Mart Salı kataloğu! BİM aktüel kataloğunda bu hafta bakliyat ürünleri dikkat çekiyor

Baldo Pirinç Efsane 5 kg

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BİM aktüel ürünler 10 Mart Salı kataloğu! BİM aktüel kataloğunda bu hafta bakliyat ürünleri dikkat çekiyor

Geleneksel Kova Tereyağı Pervin 950 g

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BİM aktüel ürünler 10 Mart Salı kataloğu! BİM aktüel kataloğunda bu hafta bakliyat ürünleri dikkat çekiyor

Chia Tohumu/ Beyaz Kinoa A la Çiftçi 250 g

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BİM aktüel ürünler 10 Mart Salı kataloğu! BİM aktüel kataloğunda bu hafta bakliyat ürünleri dikkat çekiyor

Esmer Köftelik Bulgur/ Tam Tane Bulgur/ Şehriyeli Bulgur A la Çiftçi 1000 g