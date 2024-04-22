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Haberler Galeri SSK, Bağ-Kur emeklilerine muhteşem jest geldi! P.tesi Çarşamba akşamüstü yatacak! 10.000 üstü 27.000 TL altı maaş alana...

SSK, Bağ-Kur emeklilerine muhteşem jest geldi! P.tesi Çarşamba akşamüstü yatacak! 10.000 üstü 27.000 TL altı maaş alana...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusunun ardından, emeklilere ek gelir sağlayan promosyon tutarları artırıldı. Bu güncellemeyle birlikte, 12 farklı bankanın emekli promosyonları en düşük 8 bin TL'den başlayıp en yüksek 18 bin TL'ye kadar yükseldi. Emekliler için bu destekler, finansal anlamda rahatlama sağlayacak nitelikte. Peki en yüksek promosyon veren bannka hangisi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2024 10:10 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 10:14
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Muhteşem jest: SSK, Bağ-Kur’lu emeklilerine geldi! P.tesi Çarşamba akşamüstü yatacak! 10.000 üstü 27.000 TL altı maaş alana...

Başkan Erdoğan'ın emekli promosyonlarına ilişkin açıklamasının ardından, özel bankalar da kampanyalarını güncelledi. Bu güncellemeyle birlikte, banka promosyonları belirlendi. En yüksek emekli promosyon ödemesini hangi bankanın yaptığı merak konusu oldu. Kamu bankalarının adımlarının ardından özel bankaların da benzer şekilde emeklilere destek sunması, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiriyor ve bu güncellemeler emekliler arasında merak konusu olmaya devam ediyor. İşte banka banka emekli promosyon miktarları...

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Muhteşem jest: SSK, Bağ-Kur’lu emeklilerine geldi! P.tesi Çarşamba akşamüstü yatacak! 10.000 üstü 27.000 TL altı maaş alana...

Kamu ve Özel Bankalar Arasındaki Promosyon Rekabeti

Son dönemde yapılan açıklamalara göre, kamu bankalarındaki asgari emekli promosyon tutarı 8 bin TL'den başlayarak, maaş aralıklarına göre 12 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Özel sektör bankaları ise bu rakamları daha da ileri taşıyarak, bazı durumlarda 18 bin TL'ye varan promosyon ödemeleri sunuyor. Kamu bankalarındaki yüzde 166'lık artış, özel bankalar arasında yüzde 40'a varan artışları tetiklemiş durumda.

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Muhteşem jest: SSK, Bağ-Kur’lu emeklilerine geldi! P.tesi Çarşamba akşamüstü yatacak! 10.000 üstü 27.000 TL altı maaş alana...

Emekli Promosyonlarından Kimler Faydalanabilir?

Türkiye'de emekli maaşı alan herkes, bankaların sunduğu promosyon kampanyalarından yararlanabilir. Emekliler, emekli maaşlarını almayı taahhüt ettikleri bankadan bu promosyonları alabilmek için sadece "3 yıl maaşımı buradan alacağım" şeklinde bir taahhütte bulunmaları yeterlidir. Özel teklifler ve ek ödemeler için bazı bankalar ek hizmetler veya ürünler sunabilir, ancak bu zorunlu değildir.

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Muhteşem jest: SSK, Bağ-Kur’lu emeklilerine geldi! P.tesi Çarşamba akşamüstü yatacak! 10.000 üstü 27.000 TL altı maaş alana...

Süre Dolmadan Banka Değiştirme İmkanı

Emekliler, 3 yıllık süre dolmadan da banka değiştirebilirler. Bu durumda, kalan promosyon süresine ilişkin ödemeler iade edilerek yeni bankaya geçiş yapılabilir. Bu, özellikle daha yüksek promosyon teklif eden bir bankaya geçmek isteyenler için önemli bir avantajdır.

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Muhteşem jest: SSK, Bağ-Kur’lu emeklilerine geldi! P.tesi Çarşamba akşamüstü yatacak! 10.000 üstü 27.000 TL altı maaş alana...

Bankaların Nisan Ayı Promosyon Teklifleri

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası, emekli maaşı alan vatandaşlara 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi sunuyor. Promosyon, maaşın bankaya taahhüt edilmesiyle peşin olarak ödenmektedir.