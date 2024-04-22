HaberlerGaleriSSK, Bağ-Kur emeklilerine muhteşem jest geldi! P.tesi Çarşamba akşamüstü yatacak! 10.000 üstü 27.000 TL altı maaş alana...
SSK, Bağ-Kur emeklilerine muhteşem jest geldi! P.tesi Çarşamba akşamüstü yatacak! 10.000 üstü 27.000 TL altı maaş alana...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusunun ardından, emeklilere ek gelir sağlayan promosyon tutarları artırıldı. Bu güncellemeyle birlikte, 12 farklı bankanın emekli promosyonları en düşük 8 bin TL'den başlayıp en yüksek 18 bin TL'ye kadar yükseldi. Emekliler için bu destekler, finansal anlamda rahatlama sağlayacak nitelikte. Peki en yüksek promosyon veren bannka hangisi?
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2024 10:10Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 10:14