SSK, Bağ-Kur emeklilerine muhteşem jest geldi! P.tesi Çarşamba akşamüstü yatacak! 10.000 üstü 27.000 TL altı maaş alana...

Kamu ve Özel Bankalar Arasındaki Promosyon Rekabeti

Son dönemde yapılan açıklamalara göre, kamu bankalarındaki asgari emekli promosyon tutarı 8 bin TL'den başlayarak, maaş aralıklarına göre 12 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Özel sektör bankaları ise bu rakamları daha da ileri taşıyarak, bazı durumlarda 18 bin TL'ye varan promosyon ödemeleri sunuyor. Kamu bankalarındaki yüzde 166'lık artış, özel bankalar arasında yüzde 40'a varan artışları tetiklemiş durumda.